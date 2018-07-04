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Телеканал новин 24 Програми Актуальне інтерв'ю

Нам потрібно стати частиною глобального світу, аби Україна розвивалась, – Микольська

Актуальне інтерв'ю 56 Читать новость на русском

Про українські товари на світовому ринку – в програмі "Актуальне інтерв'ю" розповіла заступниця міністра економічного розвитку і торгівлі України Наталія Микольська.

За її словами, вона створена для того, аби люди перезавантажились, глянули питання, якими вони займаються більш системно не тільки з тієї точки зору проблематики, яка відбувається в Україні, але й зважаючи на досвід інших країн, які проходили такі трансформаційні процеси. На цю програму обираються люди, які вже щось реалізували і які здатні за допомогою програми перейти на якісь новий рівень особистісного розвитку. І за результатами програми, зможуть щось запропонувати в Україні.

Для того, аби країна розвивалася, нам треба ставати частиною глобального світу і пропонувати суспільству ті товари і послуги, які є унікальними за достатньо конкурентною ціною і з високою доданою вартістю. Це має вживлятися в людей ще з дитсадків та шкільної освіти, з початку підприємництва,
– наголосила Наталія Микольська.

В українців є потенціал і можливість, але треба перейти до того, що вони будуть готові продавати, знати як, кому і що продавати світові. У нас є велика кількість товарів та послуг гідних, здатних і конкурентних на глобальному ринку. Потрібно просто допомогти українським підприємцям та компаніям зрозуміти, яким чином правильно вийти на ці ринки, як їх визначати, яку вибрати стратегію.

Якщо подивитись на структуру нашого експорту до США, то звичайно переважають такі товари як металургійна продукція, товари сільського господарства первинного перероблення.

Однак у нас зростає експорт готових харчових продуктів, наприклад, на полицях американських магазинів можна побачити велику кількість харчових продуктів, які виробляються глобальними компаніями в Україні. Є велика кількість вже перероблених харчів, наприклад, українська томатна паста використовується в процесі виробництва кетчупів,
– зазначила Микольська.

Вона розповіла, що є також випадки використання продукції машинобудування. Також в США постачаються мікроскопи та запчастини для авіабудування.

"Що важливо, зростає експорт послуг у сфері інформаційних і комунікаційних технологій. Для нас це є достатньо великі можливості для розвитку", – наголосила заступниця міністра економічного розвитку і торгівлі України.

Теги: Новини України Новини США Експорт Міністерство економічного розвитку і торгівлі
Джерело: 24 канал
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