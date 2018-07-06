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Нам потрібно відрізати цю вічну спокусу державних чиновників керувати якимось майном, – експерт

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Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов
Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов / Вікіпедія

Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов заявив, що чиновники проти приватизації, бо вона вбиває політичну корупцію.

Про це він розповів у прямому ефірі 24 каналу.

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"Якщо говорити про здобутки приватизації, то зрозуміло, що ми зараз дуже активно намагаємося так би мовити пхати це каміння вперед. адже багато хто опирається і говорить, що приватизацію починати не можна, ми до неї не готові і краще почекати ще 5 років, але зрозуміло, що приватизація вбиває політичну корупцію, можливість переобиратися у Верховну Раду і т. д.", – сказав Максим Нефьодов.

Я вважаю, що наша головна мета приватизації – це навіть не гроші, хоча це також важливо, це боротьба з корупцією. Нам потрібно відрізати цю вічну спокусу державних чиновників керувати якимось майном,
– заявив експерт.

Як зазначив Нефьодов, "Одеський припортовий завод" – це якраз яскравий приклад того, що відбувається в Україні з державними підприємствами.


"Одеський припортовий завод"

"Майже кожне наше держпідприємство – це фактично такий собі міні-Одеський припортовий завод. Люди вважають, що, коли ми говоримо про приватизацію, то це якесь золото, яке ми можемо продавати, якщо дуже потрібні гроші в скрутний час. Це не так. Переважна більшість державних підприємств – збиткові, багато з них з часом старіє і обростає боргами.", – зазначив він.

Ми пояснюємо всім, чому не можна чекати з приватизацією. Тому що ці активи весь час втрачають в ціні, адже ці заводи побудовані ще за радянських часів, і з того часу нічого в них не модернізувалося і, якщо ви думаєте, що на них через декілька років буде шалений попит, то це не так.

Нефьодов прокоментував: "Я радію, що ми принаймні оголосили конкурс на відбір радника, який буде керувати цим процесом і який має визначити першу стратегію приватизації і коло реальних покупців".

За словами експерта, "Укрспирт" заборонений до приватизації. "Чомусь у народних депутатів не вистачає мужності проголосувати за це питання", – додав він. 

Теги: Новини політики Новини України Приватизація Корупція Новини Одеси Фонд держмайна України
Джерело: 24 Канал
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