Нам потрібно відрізати цю вічну спокусу державних чиновників керувати якимось майном, – експерт

Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов заявив, що чиновники проти приватизації, бо вона вбиває політичну корупцію.

Про це він розповів у прямому ефірі 24 каналу.

Читайте також: Приватизація держмайна: стало відомо скільки прибутку отримає бюджет країни

"Якщо говорити про здобутки приватизації, то зрозуміло, що ми зараз дуже активно намагаємося так би мовити пхати це каміння вперед. адже багато хто опирається і говорить, що приватизацію починати не можна, ми до неї не готові і краще почекати ще 5 років, але зрозуміло, що приватизація вбиває політичну корупцію, можливість переобиратися у Верховну Раду і т. д.", – сказав Максим Нефьодов.

Я вважаю, що наша головна мета приватизації – це навіть не гроші, хоча це також важливо, це боротьба з корупцією. Нам потрібно відрізати цю вічну спокусу державних чиновників керувати якимось майном,

– заявив експерт.

Як зазначив Нефьодов, "Одеський припортовий завод" – це якраз яскравий приклад того, що відбувається в Україні з державними підприємствами.



"Одеський припортовий завод"

"Майже кожне наше держпідприємство – це фактично такий собі міні-Одеський припортовий завод. Люди вважають, що, коли ми говоримо про приватизацію, то це якесь золото, яке ми можемо продавати, якщо дуже потрібні гроші в скрутний час. Це не так. Переважна більшість державних підприємств – збиткові, багато з них з часом старіє і обростає боргами.", – зазначив він.

Ми пояснюємо всім, чому не можна чекати з приватизацією. Тому що ці активи весь час втрачають в ціні, адже ці заводи побудовані ще за радянських часів, і з того часу нічого в них не модернізувалося і, якщо ви думаєте, що на них через декілька років буде шалений попит, то це не так.

Нефьодов прокоментував: "Я радію, що ми принаймні оголосили конкурс на відбір радника, який буде керувати цим процесом і який має визначити першу стратегію приватизації і коло реальних покупців".

За словами експерта, "Укрспирт" заборонений до приватизації. "Чомусь у народних депутатів не вистачає мужності проголосувати за це питання", – додав він.