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      Нам відрубали руки: реакція ЦВК на на закиди Верховного суду щодо Клюєва та Шарія

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      Клюєв, Азаров, Янукович: перший уже виявив бажання повернутися в політику
      Клюєв, Азаров, Янукович: перший уже виявив бажання повернутися в політику / "Новий погляд"

      ЦВК не може ухвалити рішення, що суперечить постанові Верховного суду. До того ж, суд у цій постанові відкинув усі аргументи ЦВК, чим просто "відрубав руки" щодо подальшого розгляду реєстрації Клюєва та Шарія кандидатами в депутаи до Верховної Ради.

      Мовиться про те, що Верховний суд відкинув усі докази того, що екс-глава АП президента-втікача Віктора Януковича Андрій Клюєв і відеоблогер-українофоб Анатолій Шарій не проживали в Україні протягом крайніх 5 років. Про це УНІАН розповів член ЦВК Леонтій Шипілов.

      Нагадаємо, 2 липня ЦВК зареєструвала кандидатами в депутати одіозних Клюєва та Шарія

      Він прокоментував заяву глави Касаційного адмінсуду Михайла Смоковича про те,  що Верховний суд не зобов'язував ЦВК реєструвати Клюєва і Шарія кандидатами в депутати. Мовляв, суд лише доручив продовжити розгляд їхніх документів.

      У мотивувальній частині (свого рішення – 24 канал) Верховний суд повідкидав всі наші докази, визнавши їх неналежними, про що і говорив пан Смокович під час брифінгу,
      – наголосив член ЦВК.

      І додав, що Смокович заявив, що ЦВК не переконала суд – не назвала належних доказів неперебування на території України Клюєва і Шарія. І після цього представник суду говорив про те, що Комісія мала б повторно розглянути документи зазначених осіб.

      Розглянути знову документи? Тобто, що ми маємо зробити, коли нам банально "відрубали руки" рішенням Верховного суду?
      – обурився Шипілов.

      "За такою логікою, за якою каже пан Смокович, що хтось може переховуватись на території України, то і Янукович може заявити, що він теж переховується в Україні і нікуди не виїжджав з території України. На що пан Смокович сказав, що це загальновідомий факт, що він поза межами країни. Так само загальновідомий факт – перебування поза межами України і Клюєва, і Шарія, що ми власне і доводили в своїх рішеннях і в судах, але Верховному суду цього було замало і недостатньо", – пояснив член ЦВК своє бачення ситуації.

      ЦВК
      Леонтій Шипілов наголосив, що Верховний суд "відрубав руки" ЦВК

      Він наголосив, що згідно зі статтею 129 у частині 1 Конституції України судове рішення є обов'язковим до виконання: "Рішення, які прийняті Касаційним адміністративним судом у складі Верховного суду, є остаточними і оскарженню не підлягають. Якщо ми приймаємо рішення, яке йде всупереч Верховному суду, ми скоюємо правопорушення".

      Хто такі Андрій Клюєв та Анатолій Шарій? Андрій Клюєв – у минулому депутат ВР від "Партії регіонів", голова адміністрації Віктора Януковича. Його розшукують українські правоохоронці за підозрою в заволодінні держмайном в особливо великих розмірах. А ще Клюєва звинувачують в причетності до організації кривавого розгону студентів на Майдані в ніч 30 листопада 2013 року. Андрій Клюєв утік з України в лютому 2014 року.

      Анатолій Шарій – відомий в інтернеті відеоблогер родом з Києва, який часто негативно висловлюється про Україну, Євромайдан і ЗСУ. Його відеоролики відверто підігрують російській пропаганді, насичені недостовірною або перекрученою інформацією. Щодо Шарія в Україні відкриті 2 справи, через які він утік з країни ще у 2012 році.

      Реєстрація клюєва і шарія кандидатами в депутати: хроніка подій
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      Теги: Новини України Новини політики ЦВК Парламентські вибори 2019 Анатолій Шарій Андрій Клюєв Верховний суд України
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