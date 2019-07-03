Нам відрубали руки: реакція ЦВК на на закиди Верховного суду щодо Клюєва та Шарія

ЦВК не може ухвалити рішення, що суперечить постанові Верховного суду. До того ж, суд у цій постанові відкинув усі аргументи ЦВК, чим просто "відрубав руки" щодо подальшого розгляду реєстрації Клюєва та Шарія кандидатами в депутаи до Верховної Ради.

Мовиться про те, що Верховний суд відкинув усі докази того, що екс-глава АП президента-втікача Віктора Януковича Андрій Клюєв і відеоблогер-українофоб Анатолій Шарій не проживали в Україні протягом крайніх 5 років. Про це УНІАН розповів член ЦВК Леонтій Шипілов.

Нагадаємо, 2 липня ЦВК зареєструвала кандидатами в депутати одіозних Клюєва та Шарія

Він прокоментував заяву глави Касаційного адмінсуду Михайла Смоковича про те, що Верховний суд не зобов'язував ЦВК реєструвати Клюєва і Шарія кандидатами в депутати. Мовляв, суд лише доручив продовжити розгляд їхніх документів.

У мотивувальній частині (свого рішення – 24 канал) Верховний суд повідкидав всі наші докази, визнавши їх неналежними, про що і говорив пан Смокович під час брифінгу,

– наголосив член ЦВК.

І додав, що Смокович заявив, що ЦВК не переконала суд – не назвала належних доказів неперебування на території України Клюєва і Шарія. І після цього представник суду говорив про те, що Комісія мала б повторно розглянути документи зазначених осіб.

Розглянути знову документи? Тобто, що ми маємо зробити, коли нам банально "відрубали руки" рішенням Верховного суду?

– обурився Шипілов.

"За такою логікою, за якою каже пан Смокович, що хтось може переховуватись на території України, то і Янукович може заявити, що він теж переховується в Україні і нікуди не виїжджав з території України. На що пан Смокович сказав, що це загальновідомий факт, що він поза межами країни. Так само загальновідомий факт – перебування поза межами України і Клюєва, і Шарія, що ми власне і доводили в своїх рішеннях і в судах, але Верховному суду цього було замало і недостатньо", – пояснив член ЦВК своє бачення ситуації.



Леонтій Шипілов наголосив, що Верховний суд "відрубав руки" ЦВК

Він наголосив, що згідно зі статтею 129 у частині 1 Конституції України судове рішення є обов'язковим до виконання: "Рішення, які прийняті Касаційним адміністративним судом у складі Верховного суду, є остаточними і оскарженню не підлягають. Якщо ми приймаємо рішення, яке йде всупереч Верховному суду, ми скоюємо правопорушення".

Хто такі Андрій Клюєв та Анатолій Шарій? Андрій Клюєв – у минулому депутат ВР від "Партії регіонів", голова адміністрації Віктора Януковича. Його розшукують українські правоохоронці за підозрою в заволодінні держмайном в особливо великих розмірах. А ще Клюєва звинувачують в причетності до організації кривавого розгону студентів на Майдані в ніч 30 листопада 2013 року. Андрій Клюєв утік з України в лютому 2014 року.



Анатолій Шарій – відомий в інтернеті відеоблогер родом з Києва, який часто негативно висловлюється про Україну, Євромайдан і ЗСУ. Його відеоролики відверто підігрують російській пропаганді, насичені недостовірною або перекрученою інформацією. Щодо Шарія в Україні відкриті 2 справи, через які він утік з країни ще у 2012 році.