Нам випав найскладніший суперник, – представник португальської "Браги" про "Зорю"

Представники португальського клубу "Брага" не надто задоволені жеребкуванням третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Їм випало грати з луганською "Зорею".

За словами менеджера зі зв'язків з громадськістю "Браги" Алана Осоріо, пройти українців буде "серйозною проблемою".

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"Серед можливих суперників нам випав найскладніший. Але не зважаючи на це, наше завдання не змінюється. Це участь у груповому етапі Ліги Європи", – заявив Алан Осоріо.

При цьому він відзначив і "Зорю", заявивши, що це клуб, який має чималий досвід виступів в єврокубках і потужний склад.

Нагадаємо, матчі третього кваліфікаційного раунду заплановані на 8 та 16 серпня. Перший матч "Зоря" проведе у Запоріжжі на "Славутич Арені".

Нагадаємо, до цього свого суперника у кваліфікації Ліги Чемпіонів отримало київське "Динамо".