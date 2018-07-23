21:26
23 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
24°C 16°C
  • вівторок
    24°C 18°C
  • середа
    28°C 19°C
  • четвер
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
УСИК – ГАССІЄВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чорна мітка від Путіна. Туалетні роботи РФ
Вєсті Кремля
20:40, сьогодні
Вєсті.UA. Український містер Бін. Обнімашки в Раді
Вєсті.UA
20:27, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
УСИК – ГАССІЄВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Нам випав найскладніший суперник, – представник португальської "Браги" про "Зорю"

205 Читать новость на русском
Луганська "Зоря" зіграє з португальською "Брагою"
Луганська "Зоря" зіграє з португальською "Брагою"

Представники португальського клубу "Брага" не надто задоволені жеребкуванням третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Їм випало грати з луганською "Зорею".

За словами менеджера зі зв'язків з громадськістю "Браги" Алана Осоріо, пройти українців буде "серйозною проблемою".

Читайте також: Став відомий можливий суперник "Маріуполя" у кваліфікації Ліги Європи

"Серед можливих суперників нам випав найскладніший. Але не зважаючи на це, наше завдання не змінюється. Це участь у груповому етапі Ліги Європи", – заявив Алан Осоріо.

При цьому він відзначив і "Зорю", заявивши, що це клуб, який має чималий досвід виступів в єврокубках і потужний склад.

Нагадаємо, матчі третього кваліфікаційного раунду заплановані на 8 та 16 серпня. Перший матч "Зоря" проведе у Запоріжжі на "Славутич Арені".

Нагадаємо, до цього свого суперника у кваліфікації Ліги Чемпіонів отримало київське "Динамо".

Теги: Новини спорту Ліга Європи Зоря
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
сьогодні, 14:00 Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Уругвай – Росія: анонс матчу Чемпіонату світу
 25 червня , 14:03
Єгипет – Уругвай: анонс матчу Чемпіонату світу з футболу 2018
 15 червня , 13:07
У Києві порізали англійських фанатів. ФОТО
 9 вересня 2013 , 09:38
Українська "молодіжка" розпочинає відбір на чемпіонат Європи
 9 вересня 2013 , 10:02
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук