Нам знову пропонують домовитися з вбивцями, – Сенцов про патрулювання на Донбасі та воду у Крим

Шість років тому у Києві відбувалися масові розстріли мирних мітингувальників під час Революції Гідності. У ті дні лунали заклики домовитися із владою, однак українці виступили проти і президент Янукович втік із країни.

Зараз ситуація схожа: українців знову схиляють до домовленостей, але до тих, які вигідні лише ворогу. Про це, пригадуючи події Революції Гідності, написав на своїй фейсбук-сторінці український режисер та колишній бранець Кремля Олег Сенцов.

До теми: Найважливіша ніч мого життя, – Сенцов поділився спогадами у роковини Майдану

Цей день не можливо забути. Як неможливо пробачити Януковича, його спільників та вбивць-беркутівців. Тоді Янукович втік, та на руках у Путіна набагато більше української крові. І після майже 6 років війни ми маємо ситуацію, коли нам знову пропонують домовитися з вбивцями,

– наголошує він.

Серед "домовленостей", яких намагається досягнути ворог, Сенцов називає "легалізацію ставлеників окупантів", спільне патрулювання з ними на кордоні, продаж води в окупований Крим.

"Хтось не розуміє, чим наступ відрізняється від провокації та хто його почав. Навряд в Україні знайдеться людина, яка хоче воювати вічно. Ми усі прагнемо миру, але не ціною, коли треба віддати все, за що ми боролися ці 6 років. Ми хочемо миру, але лише після нашої перемоги!" – підсумував колишній політв’язень.

Увага! 20 лютого – День пам’яті героїв Небесної Сотні. Саме у цей день снайпери почали розстрілювати активістів Майдану. Силовики на Інститутській стріляли з вогнепальної зброї в неозброєних протестувальників. Всього з 18 по 21 лютого 2014 року на Майдані загинули понад 100 людей.



Хроніка подій Євромайдану/ інфографіка 24 каналу