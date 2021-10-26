Намагався проскочити на червоне: момент смертельної аварії у Харкові – жахливе відео 18+
Джерело:телеграм "Харків 1654"
Вкрай масштабна аварія з одним загиблим та багатьма травмованими сталася у Харкові на перехресті Одеської вулиці та проспекту Гагаріна ввечері 26 жовтня. На місці події працюють медики, рятувальники та слідчі.
Внаслідок аварії легковик винуватця пригоди було знищено вщент. Машина, у яку врізався порушник, зазнала серйозних ушкоджень.
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За фактом ДТП із загиблими правоохоронці мають відкрити кримінальне провадження. Якою буде остаточна кваліфікація справи, наразі невідомо.
Хотіли проскочити на шаленій швидкості
- Судячи з запису моменту аварії, водійка Chevrolet Aveo рухалася проспектом Гагаріна на дозволений сигнал світлофору та вибилася з потоку машин вперед.
- У цей момент Infinity на шаленій швидкості летіла з Одеської вулиці. Скоріш за все, водій намагався проскочити на червоне світло.
- Після зіткнення автівки відкинуло на кілька десятків метрів. Уламки Chevrolet врізалися у припарковану Skoda, а машина винуватця аварії спрямувала в опору рекламного щита.
Дивіться відео моменту смертельної ДТП у Харкові (18+):
За попередніми даними, внаслідок ДТП загинула водійка Chevrolet. Ще трьох людей з травмами різного ступеню важкості терміново госпіталізували до лікарні. Серед них – власник елітного легковика, який порушив ПДР.
Дивіться відео смертельної ДТП у Харкові з іншого ракурсу (18+):