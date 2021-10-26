Намагався проскочити на червоне: момент смертельної аварії у Харкові – жахливе відео 18+

26 жовтня 2021 , 22:09
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Джерело:

телеграм "Харків 1654"

Вкрай масштабна аварія з одним загиблим та багатьма травмованими сталася у Харкові на перехресті Одеської вулиці та проспекту Гагаріна ввечері 26 жовтня. На місці події працюють медики, рятувальники та слідчі.

Внаслідок аварії легковик винуватця пригоди було знищено вщент. Машина, у яку врізався порушник, зазнала серйозних ушкоджень. 

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За фактом ДТП із загиблими правоохоронці мають відкрити кримінальне провадження. Якою буде остаточна кваліфікація справи, наразі невідомо.

Хотіли проскочити на шаленій швидкості

  • Судячи з запису моменту аварії, водійка Chevrolet Aveo рухалася проспектом Гагаріна на дозволений сигнал світлофору та вибилася з потоку машин вперед.
  • У цей момент Infinity на шаленій швидкості летіла з Одеської вулиці. Скоріш за все, водій намагався проскочити на червоне світло.
  • Після зіткнення автівки відкинуло на кілька десятків метрів. Уламки Chevrolet врізалися у припарковану Skoda, а машина винуватця аварії спрямувала в опору рекламного щита.

Дивіться відео моменту смертельної ДТП у Харкові (18+): 

За попередніми даними, внаслідок ДТП загинула водійка Chevrolet. Ще трьох людей з травмами різного ступеню важкості терміново госпіталізували до лікарні. Серед них – власник елітного легковика, який порушив ПДР.

Дивіться відео смертельної ДТП у Харкові з іншого ракурсу (18+):

Автор: Олексій Чибісов