Ймовірно, цей запис зняли інші діти, проте невідомо, хто саме його оприлюднив. У руках дитини було 7 сигарет.

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Зробити це не вдалося

Загалом це відео триває 12 секунд. Хлопець намагається підкурити всі сигарети водночас. Но запалити вдається лише частину з них.

Слід зазначити, що диму там було небагато. Ймовірно, це відео зняли в той день, коли й оприлюднили. Тому в дописі припустили, що дитина так "святкувала" День знань.

У коментарях люди здебільшого негативно ставляться до такого інциденту. Проте були й ті, хто писали, що це цілком нормально, бо таке "завжди було".

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15 травня в Запоріжжі діти вживали наркотики прямісінько на майданчику. Для цього неповнолітні навіть зробили спеціальний пристрій.

Вони курили марихуану та знімали це на відео. На вигляд усім героям відео було 12 – 14 років.



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