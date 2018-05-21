Намагаюся просувати Україну в світі, – Світоліна відповіла Порошенкові
Президент Петро Порошенко привітав першу ракетку України Еліну Світоліну з перемогою на турнірі. Світоліна відповіла Порошенкові і запросила в Париж.
20 травня Еліна Світоліна, яка є четвертою у світовому рейтингу, здолала першу ракетку світу Сімону Халеп і вдруге поспіль тріумфувала на турнірі Internazionali BNL d'Italia.
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На привітання не поскупився навіть Президент України Петро Порошенко.
Наша Еліна Світоліна перемогла першу "ракетку" світу Симону Халеп у фіналі турніру WTA в Італії та встановила національний рекорд. Пишаємось тобою, Еліно! Впевнений, ми ще не раз почуємо про твої перемоги,
– написав Порошенко у Twitter.
Світоліна відповіла на привітання Порошенка і запросила його приїхати до Парижа, щоб особисто повболівати за неї на матчах відкритого чемпіонату Франції.
"Дуже приємно, що Ви стежите за моїми результатами! Я, як і всі наші спортсмени, намагаюся максимально просувати Україну в світі! Буду дуже рада бачити Вас на моїх матчах в Парижі на Roland Garros!" – зазначила українська тенісистка у своєму Twitter.