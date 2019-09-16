Наміри підвищити ренту на руду з'явилися через конфлікт двох олігархів, – Рашкован

Заступник виконавчого директора від України у Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован назвав появу законопроєкту про підвищення рентної плати для залізорудних підприємств результатом конфлікту між Ігорем Коломойським і Рінатом Ахметовим.

"Що стосується підвищення рентної плати на руду, тут немає системного підходу. Немає якогось чіткого розрахунку. Є просто бажання олігарха Ігоря Коломойського змусити свого конкурента Ріната Ахметова заплатити зайві 250 мільйонів доларів. Так цей законопроєкт власне і з'явився", – сказав Рашкован.

Виконавчий директор МВФ від України назвав неприпустимою ситуацію, коли в законопроєкті про внесення змін у податкове законодавство немає економічної складової.

"Так в принципі податкові законопроєкти не можна приймати. Без розрахунків, без обговорення, просто через конфлікт двох олігархів", – наголосив Рашкован.

Нагадаємо, 30 серпня у Верховну Раду внесли законопроєкт №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві". Документ передбачає підвищення ставки оподаткування залізорудних гірничодобувних підприємств. Автором законопроєкту став голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Раніше в ЗМІ спілки металургів пояснили, що в разі прийняття законопроєкту буде змінена звична рента на видобуток корисних копалин на податок з обороту для залізорудних ГЗКів.

"Український ГМК є традиційним нетто-експортером, і завдяки саме цьому він забезпечує понад 30% валютних надходжень в Україну. Однак суттєве зниження конкурентоспроможності через впровадження нового підходу до рентних платежів призведе до того, що українські ГЗК втратять світові ринки збуту, зокрема, ринок Китаю, на який припадає понад 20% українського експорту залізорудної сировини", – наголосили металурги.