Нанороботи змогли повністю очистити кров від токсинів

Вчені Каліфорнійського університету в Сан-Дієго створили нанороботів, які можуть очищати кров від бактерій і токсинів.

Про це пише видання Naked Science.

Основу конструкції складають золоті нановолокна, а її зовнішню плівку – симбіоз елементів крові: тромбоцитів і еритроцитів. Це потрібно для того, щоб уникнути біологічного забруднення, коли білки накопичуються на поверхні стороннього об'єкта. А, по-друге, тромбоцити зв'язують бактерії золотистого стафілокока, а еритроцити збирали виділяються ними токсини.

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Ці нанороботи є меншими у 25 разів ніж людська волосина, але вони можуть переміщатися зі швидкістю 35 мікрометрів в секунду. Рух відбувається під впливом ультразвуку.

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Нанороботи очищають кров від токсинів