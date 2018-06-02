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Нанороботи змогли повністю очистити кров від токсинів

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Як нанороботи лікують людей
Як нанороботи лікують людей / tehnot.com

Вчені Каліфорнійського університету в Сан-Дієго створили нанороботів, які можуть очищати кров від бактерій і токсинів.

Про це пише видання Naked Science.

Основу конструкції складають золоті нановолокна, а її зовнішню плівку – симбіоз елементів крові: тромбоцитів і еритроцитів. Це потрібно для того, щоб уникнути біологічного забруднення, коли білки накопичуються на поверхні стороннього об'єкта. А, по-друге, тромбоцити зв'язують бактерії золотистого стафілокока, а еритроцити збирали виділяються ними токсини.

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Ці нанороботи є меншими у 25 разів ніж людська волосина, але вони можуть переміщатися зі швидкістю 35 мікрометрів в секунду. Рух відбувається під впливом ультразвуку.

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Нанороботи очищають кров від токсинів

 

Теги: Техно Здоров'я дослідження Медицина робототехніка Штучний інтелект
Джерело: 24 Канал
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