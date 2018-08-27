Наомі Кемпбелл, Джанет Джексон та інші зірки на Black Girls Rock 2018: фото з червоної доріжки

26 серпня у місті Ньюарк, штат Нью-Джерсі, відбулася церемонія вручення премій Black Girls Rock на честь нещодавно померлої зірки Арети Франклін. На подію прийшли відомі темношкірі жінки, які славляться своїми успіхами у шоу-бізнесі.

Лауреатами премії в шести номінаціях стали такі зірки як модель Наомі Кемпбелл, співачка Джанет Джексон, танцівниця Джудіт Джеймісон, актриса Ліна Уейт, співачка Мері Джей Блайдж і правозахисниця Тарана Берк.

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Переможці Black Girls Rock 2018

Серед інших знаменитостей, які завітали на червону доріжку та церемонію вручення нагород, були Ciara, Леомі Андерсон, Йоланда Адамс, Амандла Стенберг, Куїн Латіфа, Ава Дюверней та багато інших. Жінки вражали своїми розкішними екстравагантними образами.



Наомі Кемпбелл



Леомі Андерсон



Джанет Джексон



Ciara



Тарана Берк



Джудіт Джеймісон



Мері Джей Блайдж

Премія Black Girls Rock 2018 вперше була проведена у 2006 році у США.

Нагадаємо, що американська легенда соулу Арета Франклін, на честь якої була присвячена церемонія Black Girls Rock 2018, померла 16 серпня на 77 році життя. Причиною смерті Арети Франклін став рак підшлункової залози, який діагностували у Франклін кілька років тому. Останні дні стан зірки сильно погіршився, вона перебувала у своєму будинку в Детройті в оточенні близьких і рідних.