Наомі Кемпбелл відредагувала ніс до невпізнання: фото

47-річна супермодель Наомі Кемпбелл опублікувала в своєму Instagram-акаунті фото, яке викликало розчарування у її шанувальників.

Зірка на кадрі була зображена без макіяжу, але користувачі звернули увагу на її ніс, який помітно змінили у фоторедакторі, пише The Daily Mail.

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"Її ніс зробили аномально маленьким. Нащо вносити якісь зміни у її красу, це ж тупо!" – пишуть розчаровані користувачі.

Наомі Кемпбелл зменшила ніс

"Ти дуже красив, але де твій ніс?" – питають у Наомі.

Представник Кемпбелл наразі не прокоментував фотографію.

Допис, поширений Naomi Campbell (@iamnaomicampbell) 18 Січ 2018 р. о 4:35 PST

Додамо, нещодавно 37-річна співачка Крістіна Агілера знялася без косметики, але фото добряче відредаговані, оскільки на кадрах непомітно навіть мімічних зморшок зірки.