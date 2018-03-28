18:04
28 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-2°C
2°C -2°C
  • четвер
    2°C -2°C
  • п'ятниця
    5°C -5°C
  • субота
    7°C -6°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Лють висланих дипломатів. Небезпечна Червона Шапочка
Вєсті Кремля
21:40, 27 березня
Вєсті.UA. Проміжна посада Парасюка. Конкурс не для слабкодухих
Вєсті.UA
20:27, 27 березня
ЦРУ
09:30, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Каштани та Берізки: розкіш для обраних
Згадати все
19:56, 26 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR

Наомі Кемпбелл відредагувала ніс до невпізнання: фото

1274 Читать новость на русском
Наомі Кемпбелл
Наомі Кемпбелл / Колаж: 24 Канал

47-річна супермодель Наомі Кемпбелл опублікувала в своєму Instagram-акаунті фото, яке викликало розчарування у її шанувальників.

Зірка на кадрі була зображена без макіяжу, але користувачі звернули увагу на її ніс, який помітно змінили у фоторедакторі, пише The Daily Mail.

Читайте також: Брітні Спірс розкритикували за зловживання фотошопом

"Її ніс зробили аномально маленьким. Нащо вносити якісь зміни у її красу, це ж тупо!" – пишуть розчаровані користувачі.

Наомі Кемпбелл зменшила ніс

"Ти дуже красив, але де твій ніс?" – питають у Наомі.

Представник Кемпбелл наразі не прокоментував фотографію.

Додамо, нещодавно 37-річна співачка Крістіна Агілера знялася без косметики, але фото добряче відредаговані, оскільки на кадрах непомітно навіть мімічних зморшок зірки.

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як цар Ірод раптом став уособленням вбитих ним же самим немовлят – дивне царство Путіна
сьогодні, 16:57 Як цар Ірод раптом став уособленням вбитих ним же самим немовлят – дивне царство Путіна
Дід Панас 874
90 років Збігнєву Бжезінському: що відомий політолог думав про Україну
сьогодні, 16:06 90 років Збігнєву Бжезінському: що відомий політолог думав про Україну
Андрій Шляхтін 4219
Что бы было, если бы пожар в Кемерово произошел в Украине?
сьогодні, 15:01 Что бы было, если бы пожар в Кемерово произошел в Украине?
Юрій Бутусов 2837
Страсний тиждень-2018: що можна їсти
сьогодні, 12:05 Страсний тиждень-2018: що можна їсти
7374
Легалізація лобізму в Україні вигідна всім, окрім корупціонерів
сьогодні, 12:00 Легалізація лобізму в Україні вигідна всім, окрім корупціонерів
Катерина Одарченко 622
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук