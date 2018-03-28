Наомі Кемпбелл відредагувала ніс до невпізнання: фото
47-річна супермодель Наомі Кемпбелл опублікувала в своєму Instagram-акаунті фото, яке викликало розчарування у її шанувальників.
Зірка на кадрі була зображена без макіяжу, але користувачі звернули увагу на її ніс, який помітно змінили у фоторедакторі, пише The Daily Mail.
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"Її ніс зробили аномально маленьким. Нащо вносити якісь зміни у її красу, це ж тупо!" – пишуть розчаровані користувачі.
Наомі Кемпбелл зменшила ніс
"Ти дуже красив, але де твій ніс?" – питають у Наомі.
Представник Кемпбелл наразі не прокоментував фотографію.
Додамо, нещодавно 37-річна співачка Крістіна Агілера знялася без косметики, але фото добряче відредаговані, оскільки на кадрах непомітно навіть мімічних зморшок зірки.