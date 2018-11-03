Наомі Кемпбелл з мамою взяли участь в різдвяній фотосесії: кадри неймовірної схожості
Легендарна модель Наомі Кемпбелл разом зі своєю 67-річною матір’ю Валері Морріс-Кемпбелл знялась для різдвяної рекламної кампанії бренду Burberry.
Автором ідеї нового кампейну став Ріккардо Тіші – модельєр та креативний директор модного будинку Burberry. Для створення проникливої фотосесії було використано авторський стиль британської художниці Джуно Каліпсо, яка відома створенням оптичних ілюзій на фотографіях.
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Наомі Кемпбелл для Burberry
На нових кадрах на Instagram-сторінці дизайнера і справді можна побачити, що світлини наче переділені, але на зображенні залишається одна і та ж людина. Наомі зі своєю матір’ю одягнули стильні класичні костюми та білі сорочки, доповнивши образи лаконічними прикрасами.
Валері Морріс-Кемпбелл для Burberry
Окрім зіркової матусі і доньки у фотосесії також взяли участь такі британські зірки як актриса Крістін Скотт Томас, актор Метт Сміт і співачка M.I.A.