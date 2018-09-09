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Наомі Осака – перша японка, яка виграла турнір серії Великого Шолому

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Юна японка довела своєю впевненою грою легенду американського тенісу Серену Вільямс до істерики, у фіналі US Open Серена трощила ракетки і верещала на арбітра. Та це все одно не допомогло екс-лідерці світового рейтингу всьоме в кар'єрі виграти американський мейджор – тріумфувала 20-річна Наомі Осака.

Перший сет японка забрала дуже впевнено. Вона зробила два брейки і перемогла з рахунком 6:2.

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У наступній партії у Вільямс відверто здали нерви. Арбітр покарав її за розтрощену ракетку, і американка забула про теніс та повністю віддалася сваркам зі суддею.


Серена Вільямс багато сил витратила на суперечки з суддями

Врешті Вільямс програла і другий сет, а з ним і матч. У підсумку 6:2, 6:4.

Я не раз чула, як чоловіки обзивають суддів. Те що рефері відібрав у мене гейм після того, як я обізвала його злодієм, схоже на сексизм. Він би ніколи не покарав у схожій ситуації чоловіка-тенісиста. Я продовжу боротися за жінок і за рівність,
– заявила на післяматчевій прес-конференції американська тенісистка. 

Тим часом Наомі Осака стала першою японкою, яка виграла турнір серії Grand Slam.


Наомі Осака з трофеєм

До того ж, заробила 3 мільйони 800 тисяч доларів.

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Теги: Спорт Теніс
Джерело: 24 канал
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