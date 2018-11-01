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      Наомі Воттс стане головною героїнею у приквелі "Гри престолів"

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      Наомі Воттс
      Наомі Воттс / www.gettyimages.in

      Англо-австралійську актрису Наомі Воттс запросили до участі в приквелі фентезійного серіалу "Гра престолів". 50-річна актриса виконає одну з головних ролей.

      Про це повідомляють на Popsugar.

      Поки що немає інформації про те, кого Наомі Воттс буде грати, але творці серіалу починають поступово інтригувати своїх фанатів. Наомі розпочала свою творчу кар’єру у 1991 році, коли їй було 23 роки. Перед цим попрацювавши моделлю та журналісткою, дівчина зрозуміла, що її справжнє покликання – це кіно. Відтоді вона зіграла у більше ніж 50 фільмах, найвідоміші з яких "Малголленд Драйв" (2001), "Дзвінок" (2002), "21 грам" (2003), "Кінг-Конг" (2005), "Дивергент" (2014), "Інсургент" (2015).

      Читайте також: HBO опублікував перший тизер "Гри престолів"

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Naomi Watts (@naomiwatts)

       

      Приквел до "Гри престолів" навіть ще не отримав офіційної назви, однак відомо, що події відбуватимуться за тисячі років до подій серіалу, знятого за книгою "Пісня льоду і полум'я" письменника Джорджа Мартіна. У ньому, зокрема, покажуть історію Вестеросу, походження таємничих білих ходоків, таємниці Сходу і легенди Старків. Офіційні зйомки ще не розпочались, але все літо тривала активні підготування до клопіткої роботи, яка почнеться зовсім скоро.

      Нагадаємо, що перша офіційна інформація про створення приквелу до популярного серіалу "Гра престолів" з'явилась у червні цього року. Але продюсери оригінальної стрічки "Гри престолів" запевнили, що жодне відео приквелу не вийде до завершення останнього сезону саги, вихід якого заплановано на кінець травня-початок літа 2019 року. 

      Теги: LifeStyle Кіно Гра престолів Голлівуд
      Джерело: 24 Канал
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