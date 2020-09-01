В Одесі скоїли напад на активіста, який підтримував Сергія Стерненка під час судових засідань. Він отримав кілька ударів по нирках.

Інцидент трапився 1 вересня біля місцевого ринку "Привоз", про це повідомив сам Стерненко у своєму телеграм-каналі.

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Двоє невідомих напали на хлопця зі словами "Подобається на суди Стерненка ходити?".

Бандитська народна республіка в Одесі квітне вже роками. Вкотре повторю: процес проти мене – це легалізований державний терор,

– наголосив активіст.

Він вважає: все це роблять, аби залякати активістів та закрити їм роти. "Щоб перетворити нас на мовчазних і покірних рабів. Вони оголосили нам війну", – підкреслив Стерненко.

Важливо! Напередодні під судом в Одесі напали і на самого Стерненка. Двоє хлопців спробували облити його невідомою речовиною з пляшки.



Активіст оприлюднив фото виконавців ймовірного замаху та припустив, хто міг бути організатором. Захисники Стерненка подали заяву про злочин за спробу четвертого нападу на нього.

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