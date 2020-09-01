В Одесі напали на активіста, який підтримував Стерненка під час судів
В Одесі скоїли напад на активіста, який підтримував Сергія Стерненка під час судових засідань. Він отримав кілька ударів по нирках.
Інцидент трапився 1 вересня біля місцевого ринку "Привоз", про це повідомив сам Стерненко у своєму телеграм-каналі.
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Двоє невідомих напали на хлопця зі словами "Подобається на суди Стерненка ходити?".
Бандитська народна республіка в Одесі квітне вже роками. Вкотре повторю: процес проти мене – це легалізований державний терор,
– наголосив активіст.
Він вважає: все це роблять, аби залякати активістів та закрити їм роти. "Щоб перетворити нас на мовчазних і покірних рабів. Вони оголосили нам війну", – підкреслив Стерненко.
Справа проти Стерненка: що варто знати
- Стерненку вже 4 рази намагалися завдати шкоди життю та здоров’ю. Під час першого нападу невідомі побили активіста битами. Тоді правоохоронці не знайшли винних. Стерненко просив про державну охорону, але йому її не надали.
- Згодом відбувся другий напад: в активіста вистрілили з пістолета. На щастя, куля була гумовою, Стерненко залишився живим.
- Під час третього нападу Стерненко смертельно поранив одного з нападників ножем, коли захищався. Через це поліція надала охорону нападникам, а не самому активісту.
- Водночас Стерненку висунули підозру в умисному вбивстві. 15 червня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 діб. Наступного дня адресу запобіжного заходу змінили з військової частини в Одесі на Київ.
- Київський апеляційний суд 3 липня розглянув апеляцію на запобіжний захід активісту Сергію Стерненку. Суд залишив у силі попереднє рішення.
- На захист Сергія Стерненка виступає чимало активістів, під час засідання відбулися сутички з правоохоронцями.