На трасі Київ – Харків невідомі розстріляли автобус з людьми. На ньому пересувалися члени організації "Патріоти – За життя". У мережі з'явилось відео самого нападу: близько двох десятків молодиків били людей з автобуса, а також намагались спалити транспортний засіб.

Нападники намагались підпалити автобус

На кадрах видно, що група людей з битами напала на тих, хто був в автобусі. ​Відео оприлюднили на фейсбук-сторінці PavlovskyNews.

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Побиття тривало прямо посеред автошляху – на очах інших водіїв. Нападники били скло в транспортному засобі, а також спробували його спалити. На відео чути звуки пострілів.

Дивіться відео нападу:

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У автобусі їхали представники організації "Патріоти – За життя". Її очолює представник ОПЗЖ Ілля Кива. Саме нардеп повідомив, що нападниками начебто були представники "Азову" та Нацкорпусу. У Нацкорпусі свою причетність заперечують.

Кива казав, що є загиблі та викрадені. Проте у поліції цю інформацію спростували: є двоє поранених, які госпіталізовані. Також правоохоронці пізніше повідомили, що нападників затримали.

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