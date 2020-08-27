Напад на автобус на Харківщині: з'явилось відео інциденту
На трасі Київ – Харків невідомі розстріляли автобус з людьми. На ньому пересувалися члени організації "Патріоти – За життя". У мережі з'явилось відео самого нападу: близько двох десятків молодиків били людей з автобуса, а також намагались спалити транспортний засіб.
Нападники намагались підпалити автобус
На кадрах видно, що група людей з битами напала на тих, хто був в автобусі. Відео оприлюднили на фейсбук-сторінці PavlovskyNews.
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Побиття тривало прямо посеред автошляху – на очах інших водіїв. Нападники били скло в транспортному засобі, а також спробували його спалити. На відео чути звуки пострілів.
Дивіться відео нападу:
Коротко про події біля Люботина
У автобусі їхали представники організації "Патріоти – За життя". Її очолює представник ОПЗЖ Ілля Кива. Саме нардеп повідомив, що нападниками начебто були представники "Азову" та Нацкорпусу. У Нацкорпусі свою причетність заперечують.
Кива казав, що є загиблі та викрадені. Проте у поліції цю інформацію спростували: є двоє поранених, які госпіталізовані. Також правоохоронці пізніше повідомили, що нападників затримали.
Що кажуть у поліції про напад
- За словами заступника очільника МВС Антона Геращенка, конфлікт стався "між двома групами прихильників різних політичних сил". Водночас він наразі не уточнив між ким саме сталася стрілянина.
- В результаті нападу на автобус однієї зі сторін були нанесені поранення з травматичної зброї двом чоловікам. Один із них отримав черепно-мозкову травму.
- В МВС запевняють, що інформація про загибель когось з учасників протистояння не відповідає дійсності.
- Геращенко запевнив, що всіх, хто винен у стрілянині, затримають та притягнуть до кримінальної відповідальності.