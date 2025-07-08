В Одесі неповнолітні знущались з безхатька: били та стріляли з пневматики

Двоє підлітків в Одесі опинилися під слідством після зухвалого нападу на чоловіка в парку. Вони стріляли в незнайомця з пневматичних пістолетів, а потім били його ногами й руками. Потерпілий отримав численні травми та опинився в лікарні.

Інцидент стався наприкінці червня в день в одному з парків Одеси. Троє неповнолітніх вирішили знайти безхатька, щоб познущатися з нього. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Навмисне знущались з безхатька

Правоохоронці встановили, що підлітки навмисно пішли до парку шукати безхатька. Коли побачили 30-річного місцевого мешканця, вирішили, що він "підходить" для їхніх цілей. Спершу вони ображали його словами, а коли чоловік намагався піти, підлітки почали стріляти з пневматичних пістолетів.

Третій учасник, який був без зброї, повалив чоловіка на землю та почав бити руками й ногами. Після втручання перехожих нападники втекли. Люди викликали поліцію та медиків.

Постраждалого з численними кульовими пораненнями кінцівок і плеча госпіталізували. Йому надали медичну допомогу. Точний ступінь тяжкості отриманих травм визначать судово-медичні експерти.

Того ж дня поліціянти розшукали двох нападників 14 та 16 років. Пневматичні пістолети, які вони придбали через інтернет, вилучили як речові докази.

Двом підліткам оголосили підозру, третього ще шукають

Двом фігурантам оголосили підозру за статтею про хуліганство. Їм загрожує до семи років позбавлення волі. Суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Наразі правоохоронці встановлюють місцеперебування третього учасника нападу.

Нагадаємо, у Харкові троє молодиків, зокрема двоє неповнолітніх, побили чоловіка, що призвело до його смерті, конфлікт виник після вживання алкоголю. Підозрюваним оголошено про підозру у нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть, їм загрожує до 10 років ув'язнення.