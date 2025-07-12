Львів'янин порізав ножицями 13-річну дівчину, що хотіла йому допомогти: як покарають зловмисника

У суботу, 12 липня, близько 17:00 поблизу залізничної колії у Львові трапився інцидент. Чоловік у стані наркотичного сп'яніння напав із канцелярськими ножицями на дітей, котрі хотіли йому допомогти.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію та Львівську обласну прокуратуру. Зловмисника затримали, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

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Що відомо про напад на дітей у Львові?

Увечері 12 липня на вулиці Колійній у Львові діти побачили чоловіка, що лежав на залізничних коліях в закривавленому одязі. Вони підійшли до незнайомця та запропонували йому допомогу – викликати лікарів.

Однак 31-річний місцевий мешканець, ймовірно, перебував у стані наркотичного сп'яніння, тож відреагував неадекватно, накинувшись на 12-річного хлопчика.

На допомогу прийшла 13-річна сестра, яку зловмисник повалив на землю та кілька разів ударив канцелярськими ножицями біля шиї. Кривдника зупинили батьки дітей, вони ж утримували його до приїзду правоохоронців.

У дівчинки діагностували різані рани та садна на шиї, її відпустили додому після надання медичної допомоги.

У Львові чоловік напав на дітей: дивіться фото

Яке покарання загрожує кривднику?

Львів'янину повідомили про підозру за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Досудове розслідування триває, підозрюваному обрали запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави.

Зверніть увагу! Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, нещодавно в місті Самар Дніпропетровської області хлопці віком 14, 15 і 16 років побили перехожого. На батьків неповнолітніх склали адміністративні протоколи за невиконання обов'язків щодо виховання дітей, тоді як на найстаршого підлітка – за дрібне хуліганство.