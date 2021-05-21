Працівники "Харківобленерго" в цей момент відрізали гілки рослин, які зачіпали лінію електропередач. Це трапилося 19 травня, однак відео інциденту опублікували лише через 2 дні.

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Чоловік підбіг до автомобіля комунальної установи та почав бити її дерев'яною бейсбольною битою. Він розбив праву фару, скло правих дверцят і дзеркала.

Також він бив по корпусу транспорту. Зокрема, постраждали капот і праве крило автовежі.

В процесі цього нападу, зловмисник не наближався до працівників "Харківобленерго". Однак він їм багато разів кричав "Дерево декоративне обрізав? ти що зробив?".

Згодом нападник пішов до свого автомобіля та поїхав. Один з комунальників у цей час знімав його на телефон.

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Що кажуть у Харківобленерго

В установі повідомили, що вже звернулися до правоохоронців щодо цього інциденту. Тому, найімовірніше, зловмисника невдовзі покарають.

Також звернулися з проханням до жителів Харківщини. Зокрема, закликали не перешкоджати роботі людей, які чистять повітряну лінію електропередач.

Такі роботи є необхідними, оскільки дерева та чагарники, які ростуть поряд, можуть падати на дроти. Це може призвести не лише до зупинки постачання електрики, а й навіть пожежі.

Тому розчищення трас повітряних ліній – це важлива профілактична робота, яка суттєво підвищує надійність електропостачання, а також зменшує кількість аварійних відключень та порушень в роботі електромережі,

– додали в установі.