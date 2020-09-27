Слідчі київської поліції завершили досудове розслідування у справі про напад на лікаря. Інцидент трапився ще у червня 2020 року. Тоді троє чоловіків, погрожуючи ножем, забрали у лікаря медичне обладнання вартістю 290 тисяч гривень.

Напад на лікаря у Києві: як це було

На початку червня 2020 року на бульварі Шевченка троє чоловіків відібрали у лікаря коштовне медичне обладнання. Вони погрожували йому ножем. Про це повідомляє Нацполіція.

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Тоді правоохоронці вже за декілька хвилин прибули на місце скоєння злочину, опитали потерпілого та розпочали пошуки нападників.

Що відомо про нападників

Поліція затримала трьох чоловіків, яких підозрюють у нападі на лікаря, це:

45-річний мешканець Харкова,

25-річний уродженець Ворзеля;

28-річний мешканець Черкаської області.

Крім того, співробітники карного розшуку поліції встановили, що 45-річний харків'янин раніше вже був судимий за скоєння пограбування. У 2019 році він звільнився з місць позбавлення волі.

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Як просувається справа

У поліції повідомили, що вже завершили досудове розслідування та направили матеріали до суду. Також нападникам повідомили про підозру за статтею 187 про розбій. Шевченківський районний суд столиці обрав їм запобіжний захід тримання під вартою, без можливості внесення застави.

Фігурантам загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.