У Махачкалі невідомі відкрили шквальний вогонь по екіпажу дорожньо-патрульної служби, передає 24 Канал із посиланням на російські пабліки.

Дивіться також У Харкові поліцейські встановили особу чоловіка, який стріляв на Бурсацькому узвозі

Що відомо

Троє поліцейських загинули на місці. Також повідомляється, що нападників було четверо. Двох з них нібито ліквідували. Ще двоє змогли втекти з місця злочину на викраденому службовому автомобілі.

Стрілянина у Махачкалі: дивіться відео

У республіці запроваджено план "Перехоплення".

Як розповів губернатор Дагестану Сергій Меліков, машину з бойовиками, які розстріляли поліцейських у Махачкалі, намагалися зупинити для перевірки документів.

Співробітники дорожньо-патрульної служби хотіли лише перевірити підозрілий автомобіль, але звідти відкрили вогонь. Троє силовиків потрапили під кулі.

Розстріл поліцейських у Дагестані: дивіться відео

Один із поліцейських, які потрапили під обстріл у Махачкалі, живий. Він серйозно поранений – у нього вогнепальні в руку та ногу.

Перестрілка у Махачкалі: дивіться відео

Наразі відомо, що автомобіль, на якому тікали бойовики, знайшли. Інформації про затримання нападників немає.

За даними росЗМІ, напад на патруль ДПС у Махачкалі був підготовлений. Група злочинців заздалегідь обрала місце розправи та відкрили вогонь з автоматів, захопивши поліцейських зненацька.

Напад стався близько 14:20 на перехресті вулиць Керімова та Магомедтагірова. Під час стрілянини постраждала неповнолітня, у неї вогнепальна рана руки. Вона доставлена ​​до лікарні.

Кадр з місця нападу на екіпаж поліції: дивіться відео

Нагадаємо, що влітку 2024 року у російському Дагестані сталася масова стрілянина. Група невідомих здійснили напади на святині у Махачкалі та Дербенті, а також розстріляли поліцейських.