У Махачкалі бойовики розстріляли екіпаж поліції: є загиблі та поранені
- У Махачкалі бойовики розстріляли поліцейський патруль, троє поліцейських загинули, ще один поранений.
- Двох нападників ліквідували, двоє втекли на викраденому автомобілі, в регіоні оголошено план "Перехоплення".
У столиці Дагестану скоєно напад на поліцейський патруль. Є загиблі серед правоохоронців та нападників.
У Махачкалі невідомі відкрили шквальний вогонь по екіпажу дорожньо-патрульної служби, передає 24 Канал із посиланням на російські пабліки.
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Що відомо
Троє поліцейських загинули на місці. Також повідомляється, що нападників було четверо. Двох з них нібито ліквідували. Ще двоє змогли втекти з місця злочину на викраденому службовому автомобілі.
Стрілянина у Махачкалі: дивіться відео
У республіці запроваджено план "Перехоплення".
Як розповів губернатор Дагестану Сергій Меліков, машину з бойовиками, які розстріляли поліцейських у Махачкалі, намагалися зупинити для перевірки документів.
Співробітники дорожньо-патрульної служби хотіли лише перевірити підозрілий автомобіль, але звідти відкрили вогонь. Троє силовиків потрапили під кулі.
Розстріл поліцейських у Дагестані: дивіться відео
Один із поліцейських, які потрапили під обстріл у Махачкалі, живий. Він серйозно поранений – у нього вогнепальні в руку та ногу.
Перестрілка у Махачкалі: дивіться відео
Наразі відомо, що автомобіль, на якому тікали бойовики, знайшли. Інформації про затримання нападників немає.
За даними росЗМІ, напад на патруль ДПС у Махачкалі був підготовлений. Група злочинців заздалегідь обрала місце розправи та відкрили вогонь з автоматів, захопивши поліцейських зненацька.
Напад стався близько 14:20 на перехресті вулиць Керімова та Магомедтагірова. Під час стрілянини постраждала неповнолітня, у неї вогнепальна рана руки. Вона доставлена до лікарні.
Кадр з місця нападу на екіпаж поліції: дивіться відео
Нагадаємо, що влітку 2024 року у російському Дагестані сталася масова стрілянина. Група невідомих здійснили напади на святині у Махачкалі та Дербенті, а також розстріляли поліцейських.