До такого рішення призвела війна в Україні, яка зруйнувала ілюзію про безпечну Європу. Про це пише 24 Канал з посиланням на Politico.

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Країни Балтії готують медицину до війни

В Естонії кількість медиків на душу населення майже вдвічі менша, ніж у Німеччині. Як йдеться у матеріалі, персонал уже працює "на межі". В разі війни система, мовляв, навіть може не витримати. Лікарні тренуються працювати в "режимі кризи". Наприклад, надавати допомогу при травмах, нехарактерних для мирного часу.

Ми вже переконані, що Росія буде бити по цивільній та енергетичній інфраструктурі. І це означає, що не можна допустити ситуації, коли лікарня не працює, тому що десь проблема з електростанцією,

– сказав заступник гендиректора Естонської ради охорони здоров'я

Операційні переносять у підвали, готують мобільні шпиталі й накопичують запаси. Влада запевняє. що підготовка включає не лише інфраструктуру, а й психологічну та правову підтримку працівників.

Як повідомляє видання, проблема також у тому, що не всі лікарі готові залишитися під час бойових дій. У Литві понад чверть медиків заявила, що, ймовірно, виїдуть у разі війни. Водночас усі парамедики підписують зобов'язання працювати в умовах надзвичайної ситуації.

Польща зробила тему медичної безпеки центральною під час свого головування в Раді ЄС. Країна просуває питання цивільної готовності до війни на рівень загальноєвропейської стратегії.

Ми не можемо планувати безпеку в обороні, енергетиці чи економіці, і при цьому виключати сектор охорони здоров'я,

– повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Польщі.

Європейці беруть приклад з України

У Вільнюській університетській лікарні Литви вже проведено тренування з армією. Там була підготовка з евакуації та підготовки до масових поранень.

Деякі медики їдуть в Україну, аби на власні очі побачити, як працюють лікарні в зоні бойових дій. Також створюється спеціальна екстрена медична команда та проводяться численні навчання.

Нагадаємо, генінспектор Бундесверу заявив, що Росія може атакувати НАТО протягом наступних чотирьох років. Він наголосив на зростанні військової потужності окупантів та закликав країни Альянсу посилювати оборону й зберігати єдність.