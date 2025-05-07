Моторошний напад із сокирою в університеті Варшави: одна людина загинула, є постраждалий

На території кампусу Варшавського університету стався жахливий напад ввечері 7 травня. Невідомий чоловік увірвався до навчального закладу та почав нападати на присутніх із сокирою.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на tvn24.

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Що відомо про напад на кампус Варшавського університету

На кампус Варшавського університету стався напад ввечері 7 травня. Один з очевидців розповів, що "чоловік напав з сокирою на швейцара, який зачиняв аудиторію після занять"

Журналісти звернулися за подробицями щодо інциденту до поліції. Однак правоохоронці коротко відповіли, що "стався інцидент кримінального характеру".

Згодом у соцмережах з'явилося коротке повідомлення від столичного управління поліції. Поліцейські повідомили, що злочинця затримали. Вони також офіційно підтвердили смерть жінки, на яку було скоєно напад.

Співробітники поліції затримали чоловіка, який увірвався в кампус Варшавського університету. Це 22-річний громадянин Польщі. Одна людина загинула, інша доставлена до лікарні з пораненнями,

– написали вони.

Там додали, що подія трапилася близько 18:50, коли чоловік увірвався на територію кампусу Варшавського університету і напав з сокирою на людей, які там перебували.

Наразі на місці інциденту працює прокурор.

Нагадаємо, що нещодавно в Києві засудили серійного вбивцю родом з Узбекистану. Він вбив 11 людей у Києві та Харкові з 2018 по 2024 рік.