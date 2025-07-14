У Кривому Розі чоловік ударив викруткою поліцейського та працівника ТЦК: його зупинили пострілом

У Кривому Розі чоловік напав на поліцейського та працівника ТЦК, поранив їх викруткою і розпилив газ. Для затримання застосували вогнепальну зброю, нападника госпіталізували.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на коментар пресслужби Державного бюро розслідувань міста Полтави та поліції Кривого Рогу для Суспільного.

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Нападник поранив поліцейського і співробітника ТЦК у Кривому Розі

Вранці, 14 липня, у Кривому Розі під час перевірки військово-облікових документів стався інцидент із 51-річним чоловіком, якого розшукували за ухилення від військової служби.

За даними правоохоронців, під час спілкування чоловік раптово розпилив у бік дільничного поліцейського та співробітника територіального центру комплектування сльозогінний газ, після чого кілька разів ударив їх викруткою. Потерпілі отримали тілесні ушкодження, а нападник почав тікати з місця події.

Щоб його зупинити, поліцейський був змушений застосувати табельну вогнепальну зброю – утікач отримав поранення та був госпіталізований.

Наразі слідчі ДБР встановлюють усі деталі події та готують матеріали для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Тим часом поліція Кривого Рогу відкрила кримінальне провадження за умисне заподіяння тілесних ушкоджень правоохоронцям.