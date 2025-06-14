Стрілець утік після перестрілки з поліцією: відомі подробиці нападу на законодавців у Міннесоті

У штаті Міннесота 14 червня невідомий чоловік видав себе за поліцейського і вбив високопоставлену членкиню законодавчих зборів штату від Демократичної партії та її чоловіка. Окрім цього, він поранив сенатора Джона Гоффмана та його дружину.

Ввечері того ж дня поліція та ФБР продовжили масштабний розшук озброєного чоловіка. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що відомо про напад на законодавців у Міннесоті

За даними правоохоронних органів та ФБР, у нападі на законодавців підозрюється 57-річний Венс Лютер Болтер. Він утік пішки після перестрілки з поліцією в будинку вбитої колишньої спікерки Палати представників Міннесоти Мелісси Гортман та її чоловіка Марка.

Правоохоронці кажуть, що Болтер покинув транспортний засіб, у якому офіцери знайшли так званий "маніфест" та список цілей для переслідування інших політиків та установ.

Під час брифінгу начальник Бюро затримання кримінальних злочинців Міннесоти Дрю Еванс заявив, що Болтера варто вважати озброєним та небезпечним. Ймовірно, він досі перебуває в районі Міннеаполіса та Сент-Пола.

Зауважимо, що мотив злочинця поки що не визначили. Згідно з онлайн-повідомленнями та публічними записами, з якими ознайомилося агентство Reuters, підозрюваний мав зв'язки з євангельськими церквами та стверджував, що є експертом з безпеки з досвідом роботи в Секторі Гази та Африці.

Окрім цього, в мережі Болтер називав себе колишнім працівником компаній громадського харчування. Згідно з державними записами, у 2016 році попередник нинішнього губернатора штату Волза призначив його до дорадчої Ради губернатора з розвитку робочої сили.

Друг підозрюваного Девід Карлсон розповів, що ділить будинок у Міннеаполісі з Болтером вже понад рік і останній раз бачив його у п'ятницю ввечері. Потім, близько 6 ранку у суботу, він отримав текстове повідомлення від Болтера.

Він сказав, що може скоро померти,

– сказав Карлсон, який викликав поліцію.

Він також додав, що Болтер не був людиною, сповненою ненависті, але потребував допомоги.

Варто зауважити, що список, знайдений у транспортному засобі, який покинув підозрюваний, містив близько 70 імен, включаючи фахівців з абортів, а також законодавців Міннесоти та інших штатів. Офіційні особи заявили, що у списку були Гортмани та інші жертви – сенатор штату Джон Гоффман та його дружина.

В ABC News, посилаючись на представників правоохоронних органів, зазначають, що до списку також входять десятки демократів від Міннесоти, зокрема Волз, член Палати представників США Ільхан Омар, сенатор Тіна Сміт та генеральний прокурор Міннесоти Кіт Еллісон.

Губернатор Міннесоти Тім Волз, який був кандидатом Камали Гарріс на посаду віцепрезидента від Демократичної партії на торішніх виборах, сказав, що стрілець пішов до резиденції Гортманів після того, як кілька разів вистрілив у Гоффманів у їхньому будинку в сусідньому місті Чамплін.

Волз зазначає, що Гоффмани перенесли операцію і він "обережно оптимістично налаштований" щодо того, що вони переживуть "цю спробу вбивства". Убиту 55-річну Меліссу Гортман, яка 20 років прослужила в Палаті представників Міннесоти, Волз назвав людиною з "витонченістю, співчуттям та невтомністю".

Це був акт цілеспрямованого політичного насильства. Мирний діалог – це основа нашої демократії. Ми не вирішуємо наші розбіжності насильством чи під дулом зброї,

– додав Волз.

Правоохоронці зазначають, що озброєний чоловік напав на Гоффманів близько 2:00 ранку за центральним часом, а тоді проїхав близько 8 кілометрів до резиденції Гортманів. Начальник поліції Бруклін-Парку Марк Брулі сказав, що сержант поліції, який відреагував на напад Гоффмана, попросив колег перевірити й будинок Гортманів.

Двоє офіцерів, які прибули до помешкання, побачили поліцейський автомобіль з увімкненими фарами та були негайно обстріляні підозрюваним. Брулі сказав, що вони відкрили вогонь у відповідь, але підозрюваний утік.