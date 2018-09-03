Напад на активістку Гандзюк у Херсоні: яку інформацію засекретила СБУ

Служба безпеки України засекретила інформацію щодо замовників нападу на працівницю мерії Херсона та антикорупційну активістку Катерину Гандзюк.

Про це пише інформаційна агенція "Українські новини" з посиланням на відповідь СБУ на їхній запит.

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Як наголошується у документі, інформація про хід розслідування є таємницею, оскільки її розголошення може зашкодити слідству та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Крім того, у СБУ засекретили інформацію, чи співпрацює потерпіла зі слідством та чи давала вона свідчення.

Водночас у спецслужбі відмовилися надати журналістам інформацію про те, чи встановлено замовника злочину та чи перевіряються працівники правоохоронних органів на предмет причетності до злочину.



СБУ засекретила справу про замовників замаху на Гандзюк: документ

Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину.