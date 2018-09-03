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Напад на активістку Гандзюк у Херсоні: яку інформацію засекретила СБУ

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СБУ засекретила інформацію про замовників нападу на херсонську активістку Гандзюк
СБУ засекретила інформацію про замовників нападу на херсонську активістку Гандзюк / Соцмережі

Служба безпеки України засекретила інформацію щодо замовників нападу на працівницю мерії Херсона та антикорупційну активістку Катерину Гандзюк.

Про це пише інформаційна агенція "Українські новини" з посиланням на відповідь СБУ на їхній запит.

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Як наголошується у документі, інформація про хід розслідування є таємницею, оскільки її розголошення може зашкодити слідству та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Крім того, у СБУ засекретили інформацію, чи співпрацює потерпіла зі слідством та чи давала вона свідчення.

Водночас у спецслужбі відмовилися надати журналістам інформацію про те, чи встановлено замовника злочину та чи перевіряються працівники правоохоронних органів на предмет причетності до злочину.

СБУ, Гандзюк, напад, Кримінал, ЗМІ, Херсон
СБУ засекретила справу про замовників замаху на Гандзюк: документ

Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину.

хроніка подій щодо нападу на Катерину гандзюк 
Теги: Новини України Розслідування Напад на Катерину Гандзюк в Херсоні Служба безпеки України
Джерело: 24 Канал
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