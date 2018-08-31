Напад із ножем на вокзалі Амстердама: трьох осіб госпіталізували
У столиці Нідерландів, Амстердамі, невідомий із ножем напав на людей на Центральному вокзалі. В результаті атаки трьох людей із пораненнями довелося госпіталізувати.
Правоохоронці застосували вогнепальну зброю, щоб затримати нападника, інформує AP.
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Зазначається, що невідомий з ножем напав на людей на жвавому Центральному вокзалі Амстердама. Трьох осіб із ножовими пораненнями довелося госпіталізувати.
За даними АР, поліцейські застосували вогнепальну зброю для нейтралізації нападника. Зловмисник перебуває під наглядом правоохоронців, наразі з'ясовуються мотиви злочину.
Джерело: 24 Канал
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