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Напад із ножем на вокзалі Амстердама здійснив 19-річний афганець: нові подробиці

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Серед мотивів нападу поліцейські розглядають теракт
Серед мотивів нападу поліцейські розглядають теракт / Фото з вільних джерел

Поліція не виключає того, що напад із ножем на Центральному вокзалі Амстердама31 серпня міг бути спланованим терористим актом. В результаті інциденту серйозно постраждали двоє громадян США.

Раніше 24 канал повідомляв про те, що 31 серпня на головому Центральному вокзалі Амстердама трапився напад. Невідомий чоловік із ножем накинувся на перехожих, в результаті із пораненнями госпіталізували 3 осіб.

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Злочинця вдалося затримати лише після використання вогнепальної зброї. Його життю нічого не загрожує, він перебуває у лікарні і з ним спілкуються правоохоронці, передає AFP.

Вони вже встановили, що нападнику 19 років і за національністю він – афганець.

За словами прес-секретаря поліції Амстердама Франса Зудерхука, поліція серйозно враховує те, що в нападника існував терористичний мотив.

Двох людей дуже сильно поранено, і їх привезли в лікарню. Ми розглядаємо всі сценарії, також найгірший сценарій – тероризм,
– заявив представник поліції Роб ван дер Веєн.

Теги: Теракт Нідерланди
Джерело: 24 Канал
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