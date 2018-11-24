Напад із зеленкою на голову ВККС: затриманим оголосили підозри

Прокуратура повідомила про підозру у скоєнні злочину 4 чоловікам, причетним до нападу на голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергія Козьякова. Їх підозрюють у погрозі або насильстві щодо державного чи громадського діяча.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

24 канал повідомляв, що 16 листопада у Києві напали на голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергія Козьякова: його облили зеленкою.

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Слідство з’ясувало, що напад на суддю підозрювані скоїли біля готелю на бульварі Тараса Шевченка в Києві.

Дочекавшись, коли голова ВККС України вийде з приміщення готелю, один з нападників плеснув "зеленкою" в обличчя судді, інший – на його одяг. Ще двоє спільників перебували поруч та були готові надати фізичну підтримку виконавцям у разі опору потерпілого чи можливого затримання правоохоронцями на місці вчинення кримінального правопорушення,

– розповіли у прокуратурі.

В цей момент один з нападників отримував по мобільному телефону координаційні вказівки від невстановленої слідством особи.

У прокуратурі зазначили, що скерували клопотання до Шевченківського райсуду Києва про обрання підозрюваних запобіжних заходів. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою.