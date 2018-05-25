Напад на активіста Стерненка: поліція висунула версії мотивів злочину, названі імена нападників

Поліція розглядає цілу низку версій інциденту в Одесі, під час якого екс-лідер міського осередку "Правого сектора", активіст Сергій Стерненко вбив чоловіка, який напав на нього. Так, розглядаються версії від побутового конфлікту до замовного нападу.

Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на речника Нацполіції Ярослава Тракала.

Зазначимо, що вночі проти 25 травня в Одесі двоє невідомих здійснили напад на активіста Сергія Стерненка. Чоловік зумів себе захистити та завдав смертельного удару ножем одному з нападників, іншому ж вдалося втекти. Згодом зловмисника затримали.

Під час досудового розслідування будуть відпрацьовуватися усі без винятку версії. Зокрема, обов’язково буде враховано і ту обставину, що цей інцидент з громадським активістом – вже не перший. Серед інших версій – хуліганські мотиви, корисливі мотиви, побутовий конфлікт чи якісь інші. Також буде розглядатися і та, що напад на громадянина Стерненка міг бути спланованим і замовним,

– розповів Тракало.

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"Наразі слідчі вже звернулися до суду для отримання ухвали на проведення низки експертиз. Зокрема, дактилоскопічної, молекулярно-генетичної та інших", – додав речник Нацполіції.

За його словами, рідні вже опізнали загиблого у сутичці зі Стерненком чоловіка. Правоохоронці наразі опитують очевидців інциденту, щоб встановити хронологію подій.

Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 – умисне вбивство. Відкриття провадження за цією статтею в цьому випадку є обов’язковим, оскільки маємо факт смерті людини. Пізніше провадження може бути закрите, може бути перекваліфіковане, може далі розслідуватися – усе залежатиме від того, які обставини будуть встановлені в ході досудового розслідування,

– розповів Тракало.

Він додав, що можуть бути перекваліфікувати і провадження за статтею "замах на злочин" та статтею "умисне середньої тяжкості ушкодження".

"Це – попередня правова кваліфікація, яка є обов’язковою. Остаточні висновки можна буде робити лише після встановлення усіх фактів та обставин цього кримінального правопорушення, опитування свідків, проведення необхідних експертиз, а також дослідження відеозаписів з камер спостереження", – сказав речник Нацполіції..

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Зазначається, що користувачі соціальних мереж повідомили, що нападником, який загинув, був 25-річний Іван Кузнєцов. З даними різних користувачі, у чоловіка залишилося 2 або 3 дітей. Нападником, який отримав поранення, виявився Олександр Ісайкл, 1988 року народження.

Джерела "Української правди" у правоохоронних органах підтвердили, що загиблий – Іван Кузнєцов, а поранений – Олександр Ісайкл.



Загиблий нападник на Сергія Стерненка Іван Кузнєцов

Хто такий Сергій Стерненко? Український громадський діяч, екс-член "Проводу" та екс-очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014-2017, псевдо "Берія"), активний учасник Революції Гідності, один із засновників "Народної люстрації". Стерненко постійно критикує місцеву владу Одеси та бореться проти незаконних забудов у місті, а також проти виступів українських зірок, що гастролюють Росією.