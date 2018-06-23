Напад на авто у Києві: в поліції не підтвердили стрілянину

У п’ятницю ввечері четверо невідомих осіб пошкодили автомобіль Mercedes Sprinter, який був припаркований поблизу станції метро "Теремки" . Спочатку очевидці повідомляли, що авто обстріляли, проте експерти, які оглянули транспортний засіб, не підтвердили стрілянину.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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За словами заявника, четверо невідомих підбігли до буса і пошкодили вікна та колеса. При цьому ніби було чути постріли, а потім вони сіли в іномарку та втекли.

Під час огляду місця події правоохоронці не виявили стріляних гільз і характер пошкоджень автомобіля не підтверджує стрілянину. Механічні пошкодження спричинені невстановленим предметом, імовірно – битою або телескопічною палицею,

– зазначили у поліції.

Наразі проводяться всі необхідні першочергові слідчі дії для затримання зловмисників.