Напад на авто у Києві: в поліції не підтвердили стрілянину
У п’ятницю ввечері четверо невідомих осіб пошкодили автомобіль Mercedes Sprinter, який був припаркований поблизу станції метро "Теремки" . Спочатку очевидці повідомляли, що авто обстріляли, проте експерти, які оглянули транспортний засіб, не підтвердили стрілянину.
Про це повідомляє прес-служба поліції.
Читайте також: У Києві невідомі обстріляли автомобіль: з'явилося відео з місця інциденту
За словами заявника, четверо невідомих підбігли до буса і пошкодили вікна та колеса. При цьому ніби було чути постріли, а потім вони сіли в іномарку та втекли.
Під час огляду місця події правоохоронці не виявили стріляних гільз і характер пошкоджень автомобіля не підтверджує стрілянину. Механічні пошкодження спричинені невстановленим предметом, імовірно – битою або телескопічною палицею,
– зазначили у поліції.
Наразі проводяться всі необхідні першочергові слідчі дії для затримання зловмисників.