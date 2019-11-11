Напад на дім заслуженого адвоката Богатиря: членів сім’ї побили та пограбували

У будинок українського адвоката Володимира Богатиря на Київщині 8 листопада увірвалася група невідомих. Вони пограбували будинок правозахисника та жорстоко побили членів його сім’ї. Зловмисники завдали ударів навіть неповнолітній дитині.

Чоловіки були у військовій формі. Вони зв’язали усіх присутніх в домі та викрали адвокатські досьє правозахисника. Таким чином зловмисники отримали доступ до адвокатської таємниці. Про інцидент повідомляє Національна асоціація адвокатів України.

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Там наголошують: метою злочинців було залякати адвоката і його родину, а також – отримати доступ до засекреченої інформації.

Обухівський відділ поліції вже порушив кримінальне провадження за фактом інциденту. Правоохоронці наразі розшукують підозрюваних.

Тим часом в асоціації адвокатів закликають президента, генпрокурора та правоохоронців негайно відреагувати на грубі порушення відносно адвоката, організувати ефективне розслідування нападу, а також "припинити політичні переслідування організовані попередньою владою".

Там додають: насильницькі дії щодо членів родини адвоката Володимира Богатиря, пов’язані з його професійною діяльністю, а схожі випадки не мають належної реакції з боку поліції.



Адвокат Володимир Богатир/ фото з соцмереж

Хто такий Володимир Богатир? Він – заслужений юрист України, працював заступником двох міністрів юстиції – Олександра Лавриновича (у 2007 році) та Миколи Оніщука (у 2010-му). У 2014 році він зареєструвався в Реєстрі адвокатів іноземних держав, що здійснюють адвокатську діяльність в Росії з питань права України. Так він представляв інтереси екснардепа Віталія Калюжного у справі про "чорної бухгалтерії" "Партії регіонів".