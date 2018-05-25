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Напад на фанів "Ліверпуля" у центрі Києва: нападники зняли момент бійки на відео

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Фанат
Фанат "Ліверпуля", на якого напали у Києві / Mirror

Ввечері четверга, 24 травня, у центрі Києва неподалік НСК "Олімпійський" група осіб у масках напали на вболівальників англійського "Ліверпуля". Самі нападники зняли відео початку бійки.

Загалом було близько 20 нападників, які свої обличчя прикривали масками та капюшонами. Вони кидали в британців столи та стільці, а також інші речі, які потрапляли їм під руки. Поліції вдалося затримати двох ймовірних нападників

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Згодом виявилося, що нападниками були фанати київського клубу ЦСКА з фан-руху Trouble Company.

Відео нападу фанатами київського ЦСКА на англійських фанатів

 

Теги: Кримінальні новини Новини Києва Ліга чемпіонів Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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