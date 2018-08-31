Напад на Гандзюк: нові деталі щодо служби підозрюваного в міліції

Сергій Торбін, якого підозрюють в організації нападу на активістку та керуючу справами виконкому Херсонського міськради Катерину Гандзюк, мав 3 дисциплінарні стягнення під час лужби в міліції.

Про це речник Національної поліції Ярослав Тракало розповів "Українській правді".

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За період служби (3 роки – ред.) Торбін мав три дисциплінарні стягнення: зауваження, догану та попередження про неповну посадову відповідність,

– повідомив Тракало.

Він зазначив, що Торбін заступив на посаду оперуповноваженого відділення карного розшуку Суворовського РВ УМВС України в Херсонській області відразу після навчання. Підозрюваний закінчив Херсонське училище міліції в 1997 році.

З правоохоронних органів Торбіна звільнили вже у січні 2000 року.

"Наказом управління Міністерства внутрішніх справ у Херсонській його звільнили 4 січня 2000 року з посади оперуповноваженого групи карного розшуку селищного відділення міліції в селі Лазурне Скадовського району через службову невідповідність", – зазначає Тракало.

Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла і була прооперована. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство. Четверо із п'яти затриманих, яких підозрюють у нападі на херсонську активістку Катерину Гандзюк, зізнались у причетності до злочину.