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      Напад на Гриценка: у політика прокоментували інцидент

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      Напад на Анатолія Гриценка
      Напад на Анатолія Гриценка / Odessa.online

      У прес-службі лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка підтвердили, що на нього напали в Одесі. Трапилось це, коли політик прибув для участі в радіоефірі.

      Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на прес-секретаря політика Христину Бондаренко.

      24 канал повідомляв, що 28 листопада в Одесі на Анатолія Гриценка напали невідомі та закидали його яйцями, після чого розпочалися сутички. Нападники застосували газові балончики. Поліція відкрила за фактом інциденту справу.

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      Анатолій Гриценко приїхав на радіоефір. Перед входом дорогу перекрили кілька десятків невідомих. Прихильники Гриценка, які його супроводжували, намагалися пройти у приміщення, але невідомі почали їх бити. Сам політик не постраждав,
      – розповіла Бондаренко.

      Прес-секретар Гриценка додала, в результаті сутички постраждав член місцевої організації "Громадянської позиції". У нього струс мозку, розсічена брова, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

       

      Теги: Новини України Новини політики Анатолій Гриценко Новини Одеси Сутички
      Джерело: 24 Канал
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