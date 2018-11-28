Напад на Гриценка: у політика прокоментували інцидент

У прес-службі лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка підтвердили, що на нього напали в Одесі. Трапилось це, коли політик прибув для участі в радіоефірі.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на прес-секретаря політика Христину Бондаренко.

24 канал повідомляв, що 28 листопада в Одесі на Анатолія Гриценка напали невідомі та закидали його яйцями, після чого розпочалися сутички. Нападники застосували газові балончики. Поліція відкрила за фактом інциденту справу.

Читайте також: Гриценко зробив велику помилку, тому його рейтинги можуть впасти, – журналістка

Анатолій Гриценко приїхав на радіоефір. Перед входом дорогу перекрили кілька десятків невідомих. Прихильники Гриценка, які його супроводжували, намагалися пройти у приміщення, але невідомі почали їх бити. Сам політик не постраждав,

– розповіла Бондаренко.

Прес-секретар Гриценка додала, в результаті сутички постраждав член місцевої організації "Громадянської позиції". У нього струс мозку, розсічена брова, повідомляє "Інтерфакс-Україна".