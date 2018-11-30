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      Напад на Гриценка в Одесі: Аваков розповів, скільки нападників затримали

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      П’ятьох нападників на Гриценка затримали
      П’ятьох нападників на Гриценка затримали / Фото з відкритих джерел

      Правоохоронці затримали п’ятьох зловмисників, які напали на лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка та його однопартійців в Одесі.

      Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

      Читайте також: Садовий засудив напад на Гриценка в Одесі

      24 канал повідомляв, що 28 листопада в Одесі на Анатолія Гриценка напали невідомі перед радіоефіром та закидали його яйцями, після чого розпочалися сутички. Нападники застосували газові балончики. Поліція відкрила за фактом інциденту справу.

      "П'ятеро нападників опізнані і затримані Нацполіцією. Відносно ще 12 осіб будуть прийняті процесуальні рішення", – заявив глава МВС.

      Водночас, міністр не уточнив, про які саме рішення йдеться.

      МВС жорстко припинятиме практику, яку дехто намагається запровадити в українському суспільстві: спробі зриву виступів кандидатів на вибори, організацію нападів і провокацій навколо них, дискредитацію безіменними і фейковими інформаційними матеріалами. Незалежно від ступеню опозиційності політиків до діючої влади,
      – наголосив Аваков.

      Нагадаємо, Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко прокоментував напад, який невідомі скоїли на нього та його однопартійців в Одесі. Політик також додав, що "замовника шукати не треба, він відомий".

      Теги: Новини України Новини політики Новини Одеси Анатолій Гриценко Сутички Поліція Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ Кримінальні новини
      Джерело: 24 Канал
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