Напад на Гриценка в Одесі: Аваков розповів, скільки нападників затримали

Правоохоронці затримали п’ятьох зловмисників, які напали на лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка та його однопартійців в Одесі.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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24 канал повідомляв, що 28 листопада в Одесі на Анатолія Гриценка напали невідомі перед радіоефіром та закидали його яйцями, після чого розпочалися сутички. Нападники застосували газові балончики. Поліція відкрила за фактом інциденту справу.

"П'ятеро нападників опізнані і затримані Нацполіцією. Відносно ще 12 осіб будуть прийняті процесуальні рішення", – заявив глава МВС.

Водночас, міністр не уточнив, про які саме рішення йдеться.

МВС жорстко припинятиме практику, яку дехто намагається запровадити в українському суспільстві: спробі зриву виступів кандидатів на вибори, організацію нападів і провокацій навколо них, дискредитацію безіменними і фейковими інформаційними матеріалами. Незалежно від ступеню опозиційності політиків до діючої влади,

– наголосив Аваков.

Нагадаємо, Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко прокоментував напад, який невідомі скоїли на нього та його однопартійців в Одесі. Політик також додав, що "замовника шукати не треба, він відомий".