Напад на Михайлика: один із підозрюваних покинув СІЗО

Один із підозрюваних у замаху на одеського активіста Олега Михайлика – інваліда 1-ї групи Торніке Герасіна (Нагладзе) – вийшов із СІЗО, щоправда надалі він перебуватиме під домашнім арештом. Нагладзе перебував у СІЗО упродовж двох місяців.

Рішення відпустити підозрюваного ухвалила суддя Київського районного суду Юлія Феддулеєва під час розгляду клопотання прокуратури про продовження міри запобіжного заходу, передає "Радіо Свобода".

Читайте також: "Пальці майже не слухаються": активіст Михайлик розповів про свій стан після нападу

Герасіна Торніке, якого підозрюють у нападі на Олега Михайлика, відпустили під цілодобовий домашній арешт pic.twitter.com/OPIUZeSC1F — Michael Shtekel (@mishajedi) November 22, 2018

Двох інших підозрюваних Лашу Герасіна та Манучара Варшанідзе залишили під вартою днем раніше.

Як зазначає журналіст видання, під час засідання стало відомо, що кримінальне провадження про замах на Олега Михайлика об’єднали з іншим провадженням – про хуліганство із застосуванням зброї влітку 2018 року.

Скоріше за все мовиться про конфлікт із громадською організацією "Лівий берег" – про причетність затриманих грузинів до цього конфлікту заявляли ще у вересні одразу після їхнього затримання. Зокрема пістолет, який знайшли на квартирі одного з них під час обшуку, за даними правоохоронців використовувався саме в червні 2018 року. Також Торніке Герасіна обвинувачують у виготовлені та використанні фальшивих документів,

– підкреслює він.

Підозрюваного у нападі на Олега Михайлика Торніке Нагладзе обслідували в лікарні, рекомендували госпіталізацію,, алетім знову відвезли в слідчий ізолятор. pic.twitter.com/ISMoPFlmzX — Michael Shtekel (@mishajedi) November 22, 2018

За його словами, і сам Герасін, і його родичі, і його захисник впродовж двох місяців постійно наполягали на неможливості утримання людини з інвалідністю в умовах одеського слідчого ізолятора.

До слова, як свідка у цій справі викликали також консула Грузії в Одесі Торніке Берекашвілі.