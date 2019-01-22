20:28
22 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін – володар перснів. Пиня в ополонці
      Вєсті Кремля
      21:46, 21 січня
      Вєсті.UA: Як Гриценко збирає гроші на передвиборчу агітацію. Радикальні покарання від Ляшка
      Вєсті.UA
      20:26, сьогодні
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, 18 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Незвичні імена
      Згадати все
      22:50, 18 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Напад на офіцера у Харкові може мати стосунок до вбивства Сармата

      428 Читать новость на русском
      В'ячеслав Аброськін заявив, що причетні до вбивства Сармата можуть мати стосунок до нападу на офіцера у Харкові
      В'ячеслав Аброськін заявив, що причетні до вбивства Сармата можуть мати стосунок до нападу на офіцера у Харкові / gordonua.com

      Збройний напад на офіцера відділу департаменту карного розшуку Нацполіції Олексія Логвиненка в Харкові може бути пов'язаним із людьми, які організували вбивство колишнього учасника АТО Віталія Олешка (позивного Сармата).

      Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін, пише "Інтерфакс-Україна".

      Читайте також: Зухвалий розстріл офіцера поліції в Харкові: Аброськін розповів нові деталі про постраждалого

      "Ті люди, які причетні до вчинення злочинів стосовно Олешка, до їх організації, також можуть бути причетні до нападу на офіцера поліції",  – зазначив Аброськін.

      Представник Нацполіції додав, що друга версія нападу на офіцера пов'язана з тим, що Логвиненко займався розслідуванням організованої злочинної групи, яка діяла в регіоні. 

      За словами начальника ГУ НП в Харківській області Олега Беха, постраждалий офіцер вже прийшов до тями, його відключили від апарату штучного дихання. Наразі Логвиненко перебуває у реанімації. 

      Нагадаємо, що 16 січня у Харкові двоє невідомих скоїли збройний напад на офіцера Департаменту карного розшуку Національної поліції. У результаті той зазнав важких поранень.  Відомо, що постраждалий від нападу  встановлював причетних до вбивства колишнього учасника АТО Віталія "Сармата" Олешка. 

      До слова, ветерана АТО Віталія Олешка, відомого також за позивним "Сармат", вбили 31 липня у Бердянську на очах у дружини та друзів пострілом у спину. Наразі поліція затримала чотирьох підозрюваних у скоєнні вбивства Сармата. Вони є мешканцями Дніпра, колишні учасники Антитерористичної операції, входили до складу батальйону "Торнадо" у 2014 – 2015 роках.

      Хто такий Віталій Олешко?

      Активіст, ветеран війни на Донбасі, громадський діяч родом з Донеччини. В Бердянськ переїхав у 1999 році. Працював дистриб'ютором торговельної марки "Сармат", займався підприємницькою діяльністю. Активну громадську діяльність почав вести під час Помаранчевої революції у 2004 році, продовжив – під час Революції гідності. Учасник "Самооборони Бердянська". У травні 2014 року Олешко записався до складу сформованого з мешканців Бердянська підрозділу "Шторм" батальйону "Донбас".

      ЩО ВІДОМО ПРО ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ "ОЛЕШКА" САРМАТА:
      Теги: Новини України Новини Харкова Вбивство Віталія Олешка "Сармата" Кримінальні новини В'ячеслав Аброськін Поліція
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як ЗМІ паплюжать репутацію ветеранів АТО, виставляючи їх божевільними та депресивними
      сьогодні , 20:00 Як ЗМІ паплюжать репутацію ветеранів АТО, виставляючи їх божевільними та депресивними
      Леонід Остальцев 45
      Як змінились топ-кандидати у президенти за 10 років: факти, які вражають
      сьогодні , 19:04 Як змінились топ-кандидати у президенти за 10 років: факти, які вражають
      Юлія Гілей 2114
      Нові газові угоди з Росією: як не потрапити знову в пастку Кремля?
      сьогодні , 18:01 Нові газові угоди з Росією: як не потрапити знову в пастку Кремля?
      Інна Жолобович 883
      Коли потрібно робити щеплення дитині: календар
      сьогодні , 17:33 Коли потрібно робити щеплення дитині: календар
      6284
      Еміліано Сала зник: що відомо про футболіста "Кардіффа" та зниклий літак над Ла-Маншем
      сьогодні , 17:25 Еміліано Сала зник: що відомо про футболіста "Кардіффа" та зниклий літак над Ла-Маншем
      887
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Донецькі терористи "нарахували" майже 20 диверсійних груп американців та інших іноземців
       24 травня 2015 , 17:11
      П'яний водій у Києві потрощив три машини
       20 лютого 2016 , 23:43
      Україна поступилася Італії в першому матчі домашнього Євро-2018 з міні-футболу
       12 серпня 2018 , 21:36
      Роналду звинуватив УЄФА у своєму вилученні – на церемонії гравець року ФІФА може вибухнути новий скандал
       22 вересня 2018 , 11:23
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук