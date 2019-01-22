Напад на офіцера у Харкові може мати стосунок до вбивства Сармата

Збройний напад на офіцера відділу департаменту карного розшуку Нацполіції Олексія Логвиненка в Харкові може бути пов'язаним із людьми, які організували вбивство колишнього учасника АТО Віталія Олешка (позивного Сармата).

Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін, пише "Інтерфакс-Україна".

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"Ті люди, які причетні до вчинення злочинів стосовно Олешка, до їх організації, також можуть бути причетні до нападу на офіцера поліції", – зазначив Аброськін.

Представник Нацполіції додав, що друга версія нападу на офіцера пов'язана з тим, що Логвиненко займався розслідуванням організованої злочинної групи, яка діяла в регіоні.

За словами начальника ГУ НП в Харківській області Олега Беха, постраждалий офіцер вже прийшов до тями, його відключили від апарату штучного дихання. Наразі Логвиненко перебуває у реанімації.

Нагадаємо, що 16 січня у Харкові двоє невідомих скоїли збройний напад на офіцера Департаменту карного розшуку Національної поліції. У результаті той зазнав важких поранень. Відомо, що постраждалий від нападу встановлював причетних до вбивства колишнього учасника АТО Віталія "Сармата" Олешка.

До слова, ветерана АТО Віталія Олешка, відомого також за позивним "Сармат", вбили 31 липня у Бердянську на очах у дружини та друзів пострілом у спину. Наразі поліція затримала чотирьох підозрюваних у скоєнні вбивства Сармата. Вони є мешканцями Дніпра, колишні учасники Антитерористичної операції, входили до складу батальйону "Торнадо" у 2014 – 2015 роках.

Хто такий Віталій Олешко?



Активіст, ветеран війни на Донбасі, громадський діяч родом з Донеччини. В Бердянськ переїхав у 1999 році. Працював дистриб'ютором торговельної марки "Сармат", займався підприємницькою діяльністю. Активну громадську діяльність почав вести під час Помаранчевої революції у 2004 році, продовжив – під час Революції гідності. Учасник "Самооборони Бердянська". У травні 2014 року Олешко записався до складу сформованого з мешканців Бердянська підрозділу "Шторм" батальйону "Донбас".