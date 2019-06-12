Напад на оператора 24 каналу на харківському ринку: з'явилася реакція ОБСЄ

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив жорстоке побиття оператора 24 каналу і порталу "Вісті" Вадима Макарюка та закликав українську владу ретельно розслідувати цей злочин.

Відповідну заяву оприлюднили у вівторок, 11 червня.

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"Я засуджую напад і побиття Вадима Макарюка і закликаю владу докласти максимум зусиль, щоб негайно притягнути винних до цієї відповідальності", – наголосив Дезір.

Представник ОБСЄ наголосив, що напади та атаки на журналістів є неприпустимими і не повинні допускатися.

I condemn recent attack on cameraman Vadim Makaryuk in #Ukraine and urge the authorities to bring the perpetrators swiftly to justice. Targeting and attacking journalists because of their work is unacceptable and cannot be tolerated. Full statement: https://t.co/1iN0HeaZQE — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) 11 червня 2019 р.

Слідчі вже відкрили кримінальні провадження за статтею 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста), статтею 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) та статтею 187 (розбій) ККУ. Максимальне покарання за санкціями статтей передбачає до 10 років позбавлення волі.

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Нагадаємо, 7 червня у Харкові на місцевому ринку "Барабашово" сталися сутички. Група невідомих накинулась на оператора 24 каналу Вадима Макарюка: залили очі газом, розбили обличчя та розтрощили камеру, і витягли звідти карту пам'яті з відзнятим матеріалом.

Прес-служба "Барабашово" вважає, що чоловіком, який відкрив вогонь по людях, є активіст "Національного Корпусу". Він брав участь в низці партійних заходів.

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Що відомо про сутички на харківскому ринку?Внаслідок конфлікту на території торговельного центру "Барабашово" у Харкові в п’ятницю ввечері, 7 червня, постраждали 9 людей. У поліції повідомляють, що група невідомих із близько 50 осіб зайшли на територію ринку для з’ясування спору майнового характеру з підприємцями. Згодом перемови перейшли у конфліктну ситуацію.



Для врегулювання ситуації на місце події прибули посилені наряди батальйону особливого призначення та спецпідрозділ патрульної поліції з охорони громадського порядку ТОР.