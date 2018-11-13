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      Напад на перехожих в Австралії: для безхатька, що намагався зупинити терориста, зібрали гроші

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      Напад на поліцейських в Австралії: безхатька, що допоміг зупинити терориста нагородили гонораром
      Напад на поліцейських в Австралії: безхатька, що допоміг зупинити терориста нагородили гонораром / Фото з відкритих джерел

      Мешканці Мельбурна, що в Австралії, зібрали 72 тисяч доларів для безхатченка, який намагався візком із супермаркету зупинити терориста, що напав на поліцейських.

      Про це повідомив сайт ВВС.

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      46-річний житель Мельбурну Майкл Роджерс у мережі вже назвали "людиною з візком", адже він допомагав поліцеським зупинити злочинця, який нападав на перехожих із ножем. Чоловік штовхав у терориста візок, намагаючись збити його з ніг.

      Відео нападу у Мельбурні


      "Я побачив візок на іншому боці дороги, взяв його, розбігся і штовхнув у бік нападника. Я зачепив його, але не збив. Повторив спробу ще кілька разів, але цього виявилося недостатньо, щоб знешкодити. Все було дуже спонтанно", – розповів Роджерс.

      Опублікуване у мережі відео зафіксувало подвиг Роджерса. Після цього небайдужі створили сторінку в соцмережі, де збирали кошти для допомоги безхатченку. Їм вдалося назбирати 100 тисяч австралійських доларів ( понад 72 тисячі доларів США). А також знайшли фахівця, який допоможе Роджерсу знайти житло та правильно розпорядитися коштами.

      Нагадаємо, що 9 листопада у Мельбурні чоловік врізався на автомобілі в торговельний центр Target Сentre, а потім напав з ножем на перехожих, одна людина загинула, двоє – поранені. 

      Теги: Австралія Гроші Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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