Напад на поліцейського, бійки та ДТП: вночі на виборчих дільницях було неспокійно

У ніч після першого туру президентських виборів в Україні на декількох виборчих дільницях було неспокійно. Так, на Полтавщині група невідомих напала на поліцейського, який охороняв ДВК. На Київщині на дільницю проник невідомий, а на Закарпатті автомобіль, який перевозив бюлетені, потрапив у ДТП.

Інцидент, під час якого побили поліцейського, трапився у місті Лубни. Невідомі нанесли правоохоронцю тілесні ушкодження. У постраждалого – закрита черепно-мозкова травма, струс і садна тім’яної ділянки. Наразі він перебуває у лікарні.

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А ось на Київщині, в селі Панфили, на виборчу дільницю вночі проник невідомий. Його затримали поліцейські та доправили додому. Проте на цьому чоловік не вгамувався: вдома він розпочав сварку із дружиною. Та, своєю чергою, зателефонувала знайомому, аби допоміг його заспокоїти. Знайомим виявився член виборчої комісії. Коли він прийшов на прохання своєї товаришки, її чоловік наніс йому 2 ножових поранення в область верхнього плечового стегна. Наразі потерпілий госпіталізований.

У Житомирській області теж сталася сутичка на виборчій дільниці. Так, член ДВК застосував фізичну силу проти поліцейського.

Ще один інцидент трапився на Закарпатті. Там автомобіль, який перевозив бюлетені потрапив у ДТП. В автівку на своєму транспортному засобі врізався нетверезий водій. В результаті аварії травми отримала голова комісії, її доправили до лікарні. Члени комісії вже на іншому авто та у супроводі поліції доставила бюлетені до окружної виборчої комісії.

Зазначимо, що 31 березня відбувся перший тур президентських виборів в Україні. Центральна виборча комісія розпочала опрацювання результатів виборів президента України ввечері 31 березня 2019 року. Станом на 10 ранку 1 квітня вже підрахували 56,18% голосів виборців. Лідирує Володимир Зеленський із показником 30,27%, на другій позиції – Петро Порошенко із 16,52% голосів.



Результати екзит-полу в першому турі президентських виборів-2019