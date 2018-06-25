Напад на ромів у Львові: суд арештував двох підозрюваних
Пустомитівський районний суд Львівської області обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави для двох підозрюваних у нападі на ромів і вбивстві однієї людини.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
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"Підозрювані, 2000 року і 2002 року народження, проведуть 60 днів у слідчому ізоляторі Львова. Обоє неповнолітніх – львів’яни, один цього року закінчив школу, інший – ще школяр", – йдеться у повідомленні.
Судове засідання відбувалося закритим для медіа.
26 червня районний суд Пустомитівського району продовжить розгляд справ про обрання запобіжних заходів для ще шести підозрюваних у цій справі.
Нагадаємо, у суботу ввечері, 23 червня, у лісовому масиві на околиці Львова група осіб у масках напала на табір, у якому проживають громадяни ромської національності. Внаслідок інциденту 1 людина загинула, ще 4 травмовані. Зловмисників вже затримала поліція, їм загрожує покарання на термін від 15 років до довічного ув'язнення. Усі нападники неповнолітні: їм від 16 до 17 років. СБУ побачила у цьоиму злочині російський слід. У нападі на ромський табір підозрюють учасників угрупування "Твереза і зла молодь".
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