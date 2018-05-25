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ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ

Напад на Стерненка: поліція підтвердила слова активіста

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Напад на Стерненка
Напад на Стерненка / Поліція

Поліція Одещини підтвердила факт нападу на громадського активіста Сергія Стерненка ввечері 24 травня.

Додамо, раніше активіст одеського осередку "Правого сектору" Сергій Стерненко заявив, що двоє невідомих здійснили замах на нього. Чоловік зумів захистити себе та завдав смертельного удару одному із нападників. Інший – втік.

У відділі комунікації поліції Одеської області зазначили, що напад трапився на вулиці Фонтанська дорога.

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Правоохоронці додали, що внаслідок нападу активіст зазнав поранення. Його доставили до лікарні зі струсом головного мозку та різаною раною руки.

На місці події поліцейські виявили тіло імовірного нападника з колото-різаними ранами черевної порожнини.

Поліцейські наразі встановлюють обставини події та осіб, які можуть бути до неї причетні. Також, вирішують питання щодо правової кваліфікації події.

Теги: Новини України Сергій Стерненко Поліція Кримінальні новини Новини Одеси
Джерело: 24 Канал
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