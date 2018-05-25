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Напад на Стерненка в Одесі: з'явилася інформація про зловмисників

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Напад на Сергія Стерненка: поліція встановила імена зловмисників
Напад на Сергія Стерненка: поліція встановила імена зловмисників / "Думская"

В Одесі поліції вдалося встановити місцеперебування та затримати нападника на колишнього очільника одеського осередку "Правого сектору" та громадського активіста Сергія Стерненка.

Раніше 24 Канал, що уночі проти 25 травня в Одесі двоє невідомих здійснили напад на активіста Сергія Стерненка. У підсумку чоловік зумів захистити себе та завдав смертельного удару одному із нападників, проте іншому вдалося втекти.

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Як сповістив радник начальника ГУ Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк на своїй сторінці у Facebook, правоохоронці встановили місцеперебування та зловмисника уже затримали.

За його словами, також встановлено і особу іншого нападника, який після інциденту загинув.

"Наразі відомо, що одна особа загинула на місці подій, одна зазнала тілесних ушкоджень. Крім того, постраждав активіст Сергій Стерненко, його доправлено до медичного закладу, де йому надали допомогу, життю та здоров'ю активіста наразі нічого не загрожує", – додав він.

Як повідомляє одеське видання "Думская", особи, що атакували Стерненка, – одесити.

"Один із них відслужив у Збройних силах. Обидва були без зброї (рана Стерненка, найімовірніше, – від його власного ножа). Крім того, є версія щодо мотивів і обставин нападу", – додають журналісти.

Крім того, ресурс розпитав одного зі свідків про деталі інциденту.

"Вона розповіла, що біля будинку стояло кілька машин. Коли Стерненко підходив до парадного, одна моргнула фарами. Тут же з-під арки вистрибнули двоє чоловіків, які накинулися на громадського діяча. Зав'язалася бійка, під час якої колишній лідер одеського ПС застосував ніж", – мовиться у матеріалі.

Нагадаємо, це вже третій напад на Сергія Стерненка, який стався цього року. Так, 7 лютого біля помешкання активіста на нього накинувся невідомий, в результаті чого громадський діяч отримав численні побої. За його словами, це була "посмста за його активну громадську позицію з боку мера Одеси Труханова". 

А вже 1 травня у Стерненка стріляли. Тоді нападник вистрелив в область шиї ззаду з пістолета, а потім, під час затримання, стріляв по свідках інциденту. Дівчина активіста висловила упевненість у тому, що зловмисник цілився точно у Стерненка.

Теги: Новини України Новини Одеси Кримінальні новини Жертви Розслідування Поліція Сергій Стерненко
Джерело: 24 Канал
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