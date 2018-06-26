Напад на табір ромів у Львові: ще 4 підозрюваних взяли під варту

Пустомитівський районний суд Львова обрав запобіжний захід для ще чотирьох підозрюваних у нападі на табір ромів у Львові, внаслідок якого одна людина загинула.

Як інформує прес-служба прокуратури Львівської області, усім чотирьом підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без внесення застави.

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На черзі обрання запобіжних заходів ще двом підозрюваним.

Загалом поліція оголосила підозру у скоєнні злочину 7 неповнолітнім. Їх підозрюють у вчиненні хуліганських дій та умисному вбивстві групою осіб за попередньою змовою.

Ввечері 25 червня суд обрав запобіжний захід першим двом підозрюваним у цій справі.

Ввечері, 23 червня, у лісовому масиві на вулиці Трускавецькій на околиці Львова група осіб у масках напала на табір, у якому проживали громадяни ромської національності. Внаслідок нападу від ножових ран загинув 24-річний чоловік, ще 4 осіб були травмовані.



Усіх нападників вдалось затримати, їм загрожує покарання від 15 років за ґратами до довічного ув'язнення. Усі нападники неповнолітні: їм від 16 до 18 років. У нападі на ромський табір підозрюють учасників угрупування "Твереза і зла молодь".