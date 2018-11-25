Напад на українські кораблі в Азовському морі: хроніка подій

У неділю, 25 листопада, російські кораблі атакували два українські малі броньовані артилерійські катери "Нікополь" та "Бердянськ" та рейдовий буксир "Яни Капу", які направлялися з Одеси до порту в Маріуполі. Росіяни відкрили вогонь, захопили кораблі. Є поранені.

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Все розпочалося в ніч на неділю, 25 листопада, коли українські кораблі підійшли до Кримського мосту. Малий броньований артилерійський катер Військово-Морських Сил Збройних Сил України "Бердянськ" з метою дотримання міжнародних норм безпеки судноплавства зв’язався з береговим постом ПС ФСБ РФ, морськими портами Керч та Кавказ та повідомив про намір проходу Керченською протокою. Інформація була отримана, але відповідь не надано.

Натомість диспетчера порту "Керч" передали інформацію про наявність українських кораблів ФСБ Росії. Згодом прикордонні кораблі РФ розпочали супроводження українських військових кораблів на небезпечній відстані. Після чого прикордонні катери типу "Соболь", прикордонний сторожовий корабель "Дон", катери типу "Мангуст", малий протичовновий корабель "Суздалец" здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України.

"Прикордонний корабель "Дон" здійснив таран нашого рейдового буксиру, в результаті якого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку та леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик", – повідомили у ВМС ЗС України.

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Згодом о 13.12 було зафіксовано захід двох ударних вертольотів ЗС РФ Ка-52 на бойовий курс із захватом на супроводження бортовими системами управління зброєю катерів Військово-Морських Сил ЗС України. Окрім того, за даними ЗМІ, поблизу мосту у цей час літали російські винищувачі. Телеканал НТВ у своєму репортажі підтверджує, що "над Кримським мостом баражувала пара штурмовиків Су-25".

Винищувачі над Кримським мостом

При цьому самі українські катери та буксир не могли пройти під Кримським мостом, адже за інформацією Керчтрафікконтролю "на проході мосту перекрито рух в обидві сторони в зв’язку з посадкою на мілину танкера перед мостом зі сторони Азовського моря". Хоча у той же час Керченською протокою вільно пройшли морський тральщик ЧФ РФ "Адмірал Захарін" та 2 катера типу "Раптор" Прикордонної служби ФСБ РФ. Цьому проходу не заважав танкер з виключеною AIC, яким Росія блокує Керченську протоку.

Близько 19:00 після початку руху на вихід корабельної групи ВМС ЗС України з Керченської протоки, російські кораблі та катери розпочали переслідування та в ультимативній формі вимагали зупинитися під загрозою застосування зброї. Тоді ж з'явилася інформація про перекидання російського спецназу на прикордонний корабель "Дон" з метою спроби абордажу.

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Відео тарану українського катера у Азовському морі

О 20:28 була опублікована інформація, що "після виходу з 12-мильної зони катери Прикордонної служби ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі Військово-Морських Сил ЗС України. Пошкоджено малий броньований артилерійський катер "Бердянськ". Катер втратив хід, є поранений. Зброя застосовується на ураження".

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Згодом у ВМС ЗС України повідомили, що малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" та "Нікополь" вражені вогнем противника та втратили хід. Рейдовий буксир “Яни Капу” також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ. Варто зазначити, що російські ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомляли про те, що українські кораблі повертаються у Одесу. Однак станом на 22:20 за оперативною інформацією повідомлено про те, що захоплено "Бердянськ" та "Яни Капу", які буксируються. "Нікополь" заблокований та слідує у супроводі окупантів, катер не ушкоджено. 6 українських військовослужбовців зазнали поранення.

Вже після нападу Президент України Петро Порошенко терміново скликав військовий кабінет. На 0:00 26 листопада очікується засідання РНБО. Там буде обговорено питання щодо воєнного стану. Також мер Львова та лідер "Самопомочі" Андрій Садовий закликав Президента України Петра Порошенка терміново скликати екстренне засідання парламенту.

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Також представник України в ООН негайно звернувся до РадБезу ООН.

"Провокації РФ досягли критичної межі. Росія систематично перешкоджає навігації в Чорному та Азовському морях в порушення норм міжнародного права, насамперед Конвенції ООН з морського права. Відтак, за дорученням Президента Порошенка Україна ініціює низку кроків в Організації Об'єднаних Націй, зокрема дипломатичний демарш на рівні генерального секретаря та Ради Безпеки Організації", – заявив речник Постійного представництва України в ООН Олег Ніколенко.

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Згодом стало відомо, що на українських кораблях було 23 моряки. Вони були захопленні у полон.

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