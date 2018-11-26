Напад на українські кораблі в Азовському морі: опубліковано радіопереговори військових Росії

Генеральний штаб ЗСУ опублікував радіоперехоплення – переговори російського командування з екіпажами прикордонних кораблів, які атакували українські катери в Азовському морі.

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Варто зазначити, що під час перехоплення звучить наказ атакувати українські судна. При цьому у радіоефірі росіянами використовується ненормативна лексика.

"Надо ебаш*ть нах*й, надо их заеб*шить бл*ть! Медведев уже в такой панике орет, такое ощущение, что там уже президент контролирует всю эту х*йню", – лунає наказ в радіоефірі.

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При цьому під час переговорів учасники підтвердили інформацію про зіткнення російських кораблів між собою, внаслідок чого один з них отримав серйозне пошкодження

Варто зазначити, що у Генштабі заявляють, що це радіоперехоплення є "фактологічним доказом цілеспрямованої агресивної ескалації ситуації у Чорному та Азовському морях відповідно до вказівок військового та військово-політичного керівництва Російської Федерації".

Радіоперехоплення переговорів російського командування з екіпажами прикордонних кораблів РФ (увага, ненормативна лексика, 18+)

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого шестеро українських військових отримали поранення. Також Росія захопила три українських судна, на борту яких перебувало 23 моряки. Самі кораблі доставили до Керчі.